Kodupubliku marulist toetust nautinud Cobolli tõrjus ligi tund aega kestnud avaseti neljandas ja kaheksandas geimis kokku viis murdepalli, aga võitis kiires lõppmängus seisult 2:2 ülejäänud seitsmest punktist ainult kaks. Teises setis taset veelgi tõstnud Medvedev võitis seisult 2:3 neli geimi järjest ja lõpetas mängu teise matšpalliga.

Maailma viies reket säras servil, kui sai kirja üheksa ässa ning võitis 54 servipunktist 43 (80 protsenti). "Servisin tõesti hästi. See on väga kiire siseväljak, seega on serv tähtis," kommenteeris Medvedev võidu järel. "Murdepallidel servis tema hästi, aga mul on hea meel, et suutsin jääda agressiivseks ja võita."

2020. aastal ATP finaalturniiri võitnud Medvedev jäi eelmisel aastal turniirilt eemale, aga teenis tänavu ATP karussellis 53 võitu, millega jäi selles arvestuses alla vaid Alexander Zverevile (66). Neli turniirivõitu saavutanud Medvedev läheb järgmisena vastamisi Carlos Alcaraziga.

Cobolli loodab Matteo Berrettini, Jannik Sinneri ja Lorenzo Musetti järel saada neljandaks ATP finaalturniiril võidu teeninud meheks, kui tema järgmiseks vastaseks on Frances Tiafoe.