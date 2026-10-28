Malõgina võitis paarismängus, Anikina pääses Rootsis põhiturniirile

Eesti esireket Elena Malõgina võistleb sel nädalal Glasgow W75 turniiril, kus ta mullu jõudis veerandfinaali. Seega on Malõginal üksikmängus päris palju punkte kaitsta. Turniiri alustas ta aga võiduga paarismängus

Malõgina on üksikmängus asetatud kaheksandana ja kohtub avaringis Anouck Vrancken Peetersiga (Holland, WTA 366.). Malõgina ise on vahepealselt 263. kohalt langenud 286. reale, sest ta loovutas punkte Wrexhamis W100 turniiril, vahendab tennisnet.ee.

Teisipäeval alustas Malõgina aga paarismängu veenvalt ja koos Amelia Rajeckiga (Suurbritannia) võitsid nad avaseti seisult 4:4 Megan Mae Rooti (USA) ja Ares Teixido Garcia (Hispaania) vastu kaheksa geimi järjest, seega mängu 6:4, 6:0. Malõgina ja Rajecki on turniiril teisena asetatud.

Samuti üritas eestlannadest Glasgow's põhiturniirile pääseda Elizabeth Jürna, ent ta kaotas kvalifikatsiooni avaringis.

Neli eestlannat mängib Rootsi väikelinnas Täbys. Maileen Nuudi (WTA 815.) pääses otse põhitabelisse ning on seal kolmandana asetatud. Ta kohtub avaringis Iva Marinkoviciga (Rootsi, WTA 1025.).

Kvalifikatsioonist pääses edasi meie noorim WT mängija Elizaveta Anikina, kes avaringis sai loobumisvõidu, aga teisipäeval alistas 18-aastase rootslanna Sonja Wedenski 6:1, 6:2. Wedenski on olnud sage külaline nii Eesti kui ka muu lähipiirkonna WT juunioride turniiridel ning noortest eestlannadest on teda mullu kevadel kaks korda võitnud ka Kiira Paškov. Täby põhiturniiri avaringis kohtub Anikina teise kvalifikatsioonist edasipääseja Iida Heinoneniga (Soome), kes on WTA edetabelis 1693. Anikinal edetabelikoht puudub, ent ta on ka vähe mänginud.

Just Heinonen lülitas kvalifikatsiooni otsustavas ringis välja Andrea Rootsi 7:6, 4:6, 10:5. Kuigi Roots tegi rohkem murdeid (3:2), said otsustavaks kaks kiiret lõppmängu. Sealjuures esimese seti kiire lõppmängu kaotas Roots 11:13. Ent Roots on Täbys üks favoriite paarismängus, sest nad on koos Sarafina Olivia Hanseniga (Taani) esimesena asetatud. Teised eestlannad paarismängus ei osale.

Lisaks osales üle pika aja WT turniiril Valeria Gorlatš, kes kaotas kvalifikatsiooni avaringis.