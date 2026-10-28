X!

Malõgina võitis paarismängus, Anikina pääses Rootsis põhiturniirile

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Caldas da Rainha Ladies Open/Facebook
Tennis

Eesti esireket Elena Malõgina võistleb sel nädalal Glasgow W75 turniiril, kus ta mullu jõudis veerandfinaali. Seega on Malõginal üksikmängus päris palju punkte kaitsta. Turniiri alustas ta aga võiduga paarismängus

Malõgina on üksikmängus asetatud kaheksandana ja kohtub avaringis Anouck Vrancken Peetersiga (Holland, WTA 366.). Malõgina ise on vahepealselt 263. kohalt langenud 286. reale, sest ta loovutas punkte Wrexhamis W100 turniiril, vahendab tennisnet.ee.

Teisipäeval alustas Malõgina aga paarismängu veenvalt ja koos Amelia Rajeckiga (Suurbritannia) võitsid nad avaseti seisult 4:4 Megan Mae Rooti (USA) ja Ares Teixido Garcia (Hispaania) vastu kaheksa geimi järjest, seega mängu 6:4, 6:0. Malõgina ja Rajecki on turniiril teisena asetatud.

Samuti üritas eestlannadest Glasgow's põhiturniirile pääseda Elizabeth Jürna, ent ta kaotas kvalifikatsiooni avaringis.

Neli eestlannat mängib Rootsi väikelinnas Täbys. Maileen Nuudi (WTA 815.) pääses otse põhitabelisse ning on seal kolmandana asetatud. Ta kohtub avaringis Iva Marinkoviciga (Rootsi, WTA 1025.).

Kvalifikatsioonist pääses edasi meie noorim WT mängija Elizaveta Anikina, kes avaringis sai loobumisvõidu, aga teisipäeval alistas 18-aastase rootslanna Sonja Wedenski 6:1, 6:2. Wedenski on olnud sage külaline nii Eesti kui ka muu lähipiirkonna WT juunioride turniiridel ning noortest eestlannadest on teda mullu kevadel kaks korda võitnud ka Kiira Paškov. Täby põhiturniiri avaringis kohtub Anikina teise kvalifikatsioonist edasipääseja Iida Heinoneniga (Soome), kes on WTA edetabelis 1693. Anikinal edetabelikoht puudub, ent ta on ka vähe mänginud.

Just Heinonen lülitas kvalifikatsiooni otsustavas ringis välja Andrea Rootsi 7:6, 4:6, 10:5. Kuigi Roots tegi rohkem murdeid (3:2), said otsustavaks kaks kiiret lõppmängu. Sealjuures esimese seti kiire lõppmängu kaotas Roots 11:13. Ent Roots on Täbys üks favoriite paarismängus, sest nad on koos Sarafina Olivia Hanseniga (Taani) esimesena asetatud. Teised eestlannad paarismängus ei osale.

Lisaks osales üle pika aja WT turniiril Valeria Gorlatš, kes kaotas kvalifikatsiooni avaringis.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

12:48

41-aastane Wawrinka tõmbas kodupubliku ees karjäärile joone alla

10:10

Malõgina võitis paarismängus, Anikina pääses Rootsis põhiturniirile

27.10

Venus Williams kaotas endast 28 aastat nooremale vastasele

27.10

Tamm alustas Singapuri turniiri topeltvõiduga

27.10

Pikalt pausilt naasnud Holger Rune sai viimaks võidu

27.10

Ingrid Neel jõudis Tokyos veerandfinaali

26.10

Sinner lõpetab vigastuspausi Riyadhis

26.10

Lajal kukkus 150 parema seast välja

26.10

Rõbakina teenis aasta neljanda turniirivõidu

25.10

Medvedev kaitses esmakordselt karjääris tiitlit

25.10

Ojakäär võitis Ithacas paarismänguturniiri

22.10

Malõgina langes välja mõlemas mänguliigis

22.10

Rõbakina alustas tiitli kaitsmist 30-minutilise matšiga

22.10

Neel ja Olmos langesid veerandfinaalis välja

21.10

Wawrinka alistas karjääri eelviimasel nädalal endast 21 aastat noorema mehe

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:48

41-aastane Wawrinka tõmbas kodupubliku ees karjäärile joone alla

12:20

EOK tippspordikomisjon kinnitas Team Estonia suvealade toetused

11:55

Juul hakkab trekisõidu MM-il paralümpiakoha nimel reitingupunkte püüdma

11:15

Tatum tõi lisaaja viimasel sekundil Celticsile võidu

10:47

Kullamäe ja Raieste klubid said eurosarjas kaotuse

10:10

Malõgina võitis paarismängus, Anikina pääses Rootsis põhiturniirile

09:40

Tiitlikaitsja Pärnu pääses Aadu Luukase karikavõistlustel poolfinaali

09:13

Eesti kurlingunaiskond alustas Euroopa meistrivõistlusi kaotusega Rootsile

08:42

Inglismaa meister Arsenal kaotas karikasarjas neljanda liiga klubile

08:09

Hein ja Werder kaotasid Dortmundile üleaja karistuslöögist

00:05

Valencia lõpetas Euroliiga tippude lahingus Fenerbahce võiduseeria

27.10

Järvela: kui Kane saaks vastu MM-tiitli, annaks ta kohe Ballon d'Or'i ära

27.10

Flora noored kohtuvad Chelseaga: see on preemia tehtud tulemuse eest

27.10

ETV spordisaade, 27. oktoober

27.10

Aigro tahab jõuda MK-etapil pjedestaalile, Vagul kodus kaela MM-kulda

27.10

Võiduta jätkav Keila Basket jäi Riia teismelistele alla Uuendatud

27.10

Kehra pani Tapa vastu viimasel veerandil oma paremuse maksma

27.10

Levadia pööras teisel poolajal Tammeka vastu kaotusseisu võiduks

27.10

Mustmaa pääses Serbia kõrgliigas vooru sümboolsesse koosseisu

27.10

Venus Williams kaotas endast 28 aastat nooremale vastasele

loetumad

27.10

Kylian Mbappe langes Hiinas põlu alla

27.10

Maailma parimaks jalgpalluriks valiti Harry Kane

08:42

Inglismaa meister Arsenal kaotas karikasarjas neljanda liiga klubile

27.10

NBA tegi vastuolulise äritehingu

27.10

Eesti hokikaksikute ema: laske spordil lapsele vastutust õpetada

08:09

Hein ja Werder kaotasid Dortmundile üleaja karistuslöögist

27.10

Kaotusseisust väljunud Cleveland võitis lisaajal, Curry tabas kõik visked

26.10

LeBron James pidi tsentrina mängima: see pole jätkusuutlik plaan

27.10

Võiduta jätkav Keila Basket jäi Riia teismelistele alla Uuendatud

27.10

Nelli Differt naaseb laupäeval võistlusrajale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo