Alcaraz alustas aastalõputurniiri kindla võiduga

Novembri kuus kaks turniiri võitnud Alcarazi suurepärane vorm jõudis temaga ka Torinosse, kus ta Tiafoe vastu esimesed neli geimi võitis ja siis 6:2 võidu võttis. Teises geimis murdis ta 2:1 peal ning vormistas vaid tunni ja üheksa minutiga 6:2, 6:2 võidu.

23-aastane hispaanlane lõi neli ässa ja topeltvigu ei teinud, Tiafoe sai kirja seitse ässa ja ühe topeltvea. Esimeselt servilt realiseeris Alcaraz 78-protsendiliselt (Tiafoe 74%) ja teiselt servilt 80-protsendilise eduga, Tiafoe jäi 12 katsega nulli peale. Murdevõimalusi kogunes Alcarazil viis ja ta realiseeris neist neli, Tiafoe ei suutnud kolmel võimalusel murda.

Alcaraz jätkab turniiri teisipäeval, kui läheb vastamisi venelase Daniil Medvedeviga (ATP 5.). Medvedev mängib seejuures esmaspäeva õhtul Flavio Cobolliga (ATP 6.).