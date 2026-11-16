X!

Alcaraz alustas aastalõputurniiri kindla võiduga

Tennis
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Meeste tennise maailma kolmas reket Carlos Alcaraz pidas Torinos alanud ATP finaalturniiril oma esimese mängu, loovutades ameeriklasele Francis Tiafoe'le (ATP 8.) vaid neli geimi.

Novembri kuus kaks turniiri võitnud Alcarazi suurepärane vorm jõudis temaga ka Torinosse, kus ta Tiafoe vastu esimesed neli geimi võitis ja siis 6:2 võidu võttis. Teises geimis murdis ta 2:1 peal ning vormistas vaid tunni ja üheksa minutiga 6:2, 6:2 võidu.

23-aastane hispaanlane lõi neli ässa ja topeltvigu ei teinud, Tiafoe sai kirja seitse ässa ja ühe topeltvea. Esimeselt servilt realiseeris Alcaraz 78-protsendiliselt (Tiafoe 74%) ja teiselt servilt 80-protsendilise eduga, Tiafoe jäi 12 katsega nulli peale. Murdevõimalusi kogunes Alcarazil viis ja ta realiseeris neist neli, Tiafoe ei suutnud kolmel võimalusel murda.

Alcaraz jätkab turniiri teisipäeval, kui läheb vastamisi venelase Daniil Medvedeviga (ATP 5.). Medvedev mängib seejuures esmaspäeva õhtul Flavio Cobolliga (ATP 6.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

17:21

Alcaraz alustas aastalõputurniiri kindla võiduga

10:14

Glinka langes edetabelis 200 parema seast välja

09:14

Shelton teenis aastalõputurniiril karjääri esimese võidu

08:32

19-aastane Andrejeva võitis settigi kaotamata WTA finaalturniiri

15.11

Zverev alustas aastalõputurniiri veenva esitusega

15.11

Sabalenka sõimas mängus Svitolina vastu ukrainlasi

14.11

Sabalenka hooaeg lõppes kaotusega Svitolinale

13.11

Rune jättis kerge vigastuse tõttu Stockholmi turniiri pooleli

13.11

Matšpalli tõrjunud Pegula pääses aastalõputurniiril poolfinaali

12.11

Ojakäär pääses USA üliõpilasliiga finaalturniirile

12.11

Endine maailma teine reket plaanib tenniseväljakule naasta

12.11

Võimas Andrejeva võitis aastalõputurniiril Sabalenka vastu 11 geimi järjest

11.11

Rune naasis rõõmu ja valu toonud Stockholmi turniirile väärt võiduga

11.11

Gauffist jagu saanud Noskova kindlustas endale koha poolfinaalis

10.11

Glinka alustas endise maailma 18. reketi vastu võimsalt, ent kaotas mängu

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:54

Eestit kollitanud Lukaku lõpetas resultatiivse koondisekarjääri

17:21

Alcaraz alustas aastalõputurniiri kindla võiduga

16:48

Aru, Teppan ja nurgaründajad olid oma klubides resultatiivsed

16:13

Sakslased said oma mehe touchdown'i tähistada

15:41

Eestit veab kodusel sulgpalli EM-il Kristin Kuuba

15:15

NHL: McDavid jõudis Gretzkyga samale pulgale

14:56

Robert Rooba viskas Soomes hooaja neljanda värava

14:36

Eesti Korvpalliliidu õiguskomisjon jättis Peep Pahvi karistuse jõusse

14:20

Jäähoki naiste maailmameistri selgitavad taas USA ja Kanada

13:54

Tunjovi liigarivaaliga liitunud Ronaldinho naasis 4068 päeva järel platsile

13:37

Kehva: nii on ainult rõõm hooaega alustada

13:16

MK-koondisest välja jäänud Kulbin: minu jaoks ka üllatav, et nii kehvasti läks

12:43

ERR uuris: milleks kasutavad sportlased saadud toetust?

12:12

Olümpiapronks teenis hooaja teise võidu ja kindlustas koha GP-finaalis

11:45

Saalijalgpalli meistriliiga voor pakkus viimase minuti otsustavaid väravaid

11:11

Kaljuvere võitis Tartus, Goidina jäi GP-medalistide järel kolmandaks

11:04

TÄNA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis paneb koondiseaastale ilusa punkti?

10:40

Teiseks tõusnud Viljandi Metall jätkab kaotuseta

10:14

Glinka langes edetabelis 200 parema seast välja

09:49

LeBron James tõusis kõigi aegade sööduandjate tabelis kolmandaks

loetumad

15.11

Zahkna teenis Rootsis olümpiavõitjate ees esikoha

15.11

Selgus Eesti laskesuusakoondise koosseis MK-sarja avaetapiks

15.11

Sabalenka sõimas mängus Svitolina vastu ukrainlasi

08:08

Inglismaa lõpetas maailmameister Hispaania võimsa seeria

15.11

Zahkna: läksin täna rajal riskima

15.11

Ermits alistas Idre sprindivõistluses Tomingase ja Külma

15.11

Jäähoki juunioride MM toimub ilma Venemaata

08:32

19-aastane Andrejeva võitis settigi kaotamata WTA finaalturniiri

14:36

Eesti Korvpalliliidu õiguskomisjon jättis Peep Pahvi karistuse jõusse

13:16

MK-koondisest välja jäänud Kulbin: minu jaoks ka üllatav, et nii kehvasti läks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo