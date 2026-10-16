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Ostapenko võitis venelannat, Svitolina kaotas üllatajale

Tennis
Jelena Ostapenko.
Jelena Ostapenko. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Hiinas Wuhanis peetaval kõrgeima kategooria WTA tenniseturniiril pääsesid esimestena poolfinaali Jelena Ostapenko (WTA 34.) ja Sonay Kartal (WTA 170.).

Ostapenko oli esimeses setis 11. paigutatud venelanna Diana Šnaideri vastu veidi raskustes. Läti esinumber jäi alguses murdega taha ja pidi hiljem kaks settpalli pareerima, et jõuda tie-break'i. Seal haaras Ostapenko 6:3 edu, kuid raiskas seejärel kolm settpalli. Seisul 6:6 õnnestus lätlannal vastase servil punkt võtta ja oma paremus lõpuks maksma panna 8:6. Ostapenko dikteeris teist setti algusest lõpuni ning võttis kindla 6:1 võidu.

Tänu kaitstud edetabelikohale Wuhanis võistlustulle pääsenud Kartal on tegemas vaimustavat turniiri. Eelmistes ringides lülitas ta konkurentsist välja 15. asetusega Jasmine Paolini (WTA 33.) ja üheksanda asetusega Belinda Bencici (WTA 12.) ning reedeses veerandfinaalis langes tema ohvriks viienda asetusega Elina Svitolina (WTA 6.), kes alistus numbritega 6:2, 2:6, 6:4.

Ostapenko ja Kartal lähevad poolfinaalis omavahel vastamisi. Eelmisel aastal pidasid nad nädalase vahega kaks matši murul: Eastbourne'is võitis Ostapenko kahes setis ja Wimbledonis võitis Kartal kolmes setis.

Ülejäänud poolfinalistid selguvad reede pärastlõunal paaridest Ann Li (WTA 31.) - Iga Swiatek (WTA 9.) ja Maja Chwalinska (WTA 22.) - Maria Sakkari (WTA 35.).

Toimetaja: Henrik Laever

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