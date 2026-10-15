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Neel ja Olmos murdsid kõrgetasemelisel turniiril veerandfinaali

Tennis
Ingrid Neel (paremal).
Ingrid Neel (paremal). Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Tennis

Eesti tennisist Ingrid Neel ja tema mehhiklannast paariline Giuliana Olmos jõudsid Hiinas Wuhanis toimuval WTA kõrgeima kategooria turniiril paarismängus veerandfinaali.

Eesti-Mehhiko paar võitis ungarlanna Fanny Stollari ja Taiwani esindaja Fang-Hsien Wu vastu esimese seti ühe murde toel 6:4. Teises setis sooritasid mõlemad paarid kaks servimurret ning võitja selgus tie-break'is, kus Neel ja Olmos tulid kaks korda kaotusseisust välja, et minna ette 4:3, aga kaotasid lõpuks 5:7.

Otsustavas tie-break'is jäid Neel ja Olmos jälle alguses kaotusseisu, kuid läksid peagi ette 4:3 ja seekord eduseisu ei loovutanud. Eesti-Mehhiko paar raiskas küll seisul 9:4 kaks matšpalli, aga kolmandat mitte.

Veerandfinaalis lähevad Neel ja Olmos vastamisi esimesena asetatud paariga Luisa Stefani ja Gabriela Dabrowskiga. Brasiilia-Kanada duo jõudis tänavu Wimbledonis finaali.

Toimetaja: Henrik Laever

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