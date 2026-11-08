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Alcaraz sai esimest korda Pariisi Mastersil karika pea kohale tõsta

Tennis
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Maailma kolmas reket Carlos Alcaraz alistas Pariisis toimunud Masters-sarja turniiri finaalis ameeriklase Ben Sheltoni (ATP 4.) ning sai esimest korda Pariisi turniiril karika pea kohale tõsta.

Avasetis kumbki mees teise servi murda ei suutnud ja võitja selgus tie-break'is, kus Alcaraz 3:4 kaotusseisust kolm punkti järjest võitis ja 7:5 võidu vormistas. Teine sett algas samuti tasavägiselt, kuid ameeriklasel õnnestus esimest korda murda ja siis 4:2 juhtima minna. Alcaraz näitas aga klassi ning võitis kolm geimi järjest ja kuigi Shelton jõudis siis veel viigistada, saavutas hispaanlane 7:6 (5), 7:5 võidu.

Alcarazi jaoks oli see karjääri üheksas võit Masters-sarja turniiril, kuid Pariisi turniiril polnud ta varem võidutsenud. "Olen seda juba pikalt taga ajanud! Olen pidanud siin turniiril vastu võtma oma karjääri raskemaid kaotusi, suutsin lõpuks oma taset näidata. Olen enda ja oma tiimi üle väga uhke, nad on andnud mulle tõuke," ütles hispaanlane pärast finaali.

Alcaraz lõi pea kaks tundi kestnud kohtumise jooksul kuus ässa, Sheltoni arvele jäi lausa 12. Hispaanlane tegi kaks topeltviga ameeriklase ühe vastu, esimeselt servilt sai Alcaraz punkti 71-protsendilise eduga (Shelton 63%) ja teiselt 59-protsendiliselt (Shelton 54%). Äralööke kogunes hispaanlasel 33 ja ameeriklasel 25.

"Minu ees oli üks suuremaid väljakutseid üldse, Ben Sheltoni vastu mängimine," lisas Alcaraz. "Ta on suurepärane mängija, inimene ja ta läheb iga turniiriga aina paremaks. Olen väga õnnelik, et leidsin viisi võita."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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