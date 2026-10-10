Nuudi mängib Ungaris turniirivõidu nimel
Tennisist Maileen Nuudi (WTA 984.) jõudis Ungaris Szekesfehervaris toimuval World Tennis W15 turniiril finaali.
Nuudi alistas laupäeval nelja parema seas neljanda asetusega rumeenlanna Alesia Breazi (WTA 799.) 6:4, 6:4.
Nuudi on oma karjääris võitnud kaks W15 taseme turniiri, kuid viimati rohkem kui neli aastat tagasi. Finaalis on tema vastaseks 16-aastane ungarlanna Luzja Beviz (WTA - ), kes sai teises poolfinaalis 6:3, 6:1 jagu seitsmenda asetusega itaallannast Chiara Fornasierist (WTA 835.).
Toimetaja: Henrik Laever