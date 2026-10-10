Nuudi mängib Ungaris turniirivõidu nimel

Nuudi alistas laupäeval nelja parema seas neljanda asetusega rumeenlanna Alesia Breazi (WTA 799.) 6:4, 6:4.

Nuudi on oma karjääris võitnud kaks W15 taseme turniiri, kuid viimati rohkem kui neli aastat tagasi. Finaalis on tema vastaseks 16-aastane ungarlanna Luzja Beviz (WTA - ), kes sai teises poolfinaalis 6:3, 6:1 jagu seitsmenda asetusega itaallannast Chiara Fornasierist (WTA 835.).