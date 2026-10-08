Nuudi pääses Ungaris kindlalt veerandfinaali

Nuudi kaotas kaheksanda asetusega 19-aastase sakslanna vastu viimase kuue geimi jooksul ainult kuus punkti, vahendab Tennisnet.ee. Eestlanna servis täna õnnestunult, ta lõi seitse ässa, tegi ainult ühe topeltvea ning tema esimese servi õnnestumise protsent oli 60.

Ungari turniiri avaringis kohtus Nuudi endast maailma edetabelis napilt eespool asuva sakslanna Lorena Schädeliga (WTA 968.) ja võitis 3:6, 6:4, 6:4.

Nuudi vastane veerandfinaalis veel selgunud ei ole, aga selleks võib edu korral olla turniiril teise paigutusena mängiv tšehhitar Amy Sucha (WTA 756.).