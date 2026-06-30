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Glinka pidi võidu nimel tõsiselt pingutama

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Tennis

Daniil Glinka (ATP 168.) alustas North Carolinas Carys toimuvat ATP Challenger 75 taseme kõvakattega tenniseturniiri raskelt tulnud võiduga.

Põhitabelis kolmanda paigutusega Glinka kohtus avaringis ameeriklase Aidan Mayoga (ATP 561.). Esimene sett otsustati kiires lõppmängus, sealjuures pidi Glinka sinna jõudmiseks tõrjuma koguni kümme vastase murdepalli. Kiires lõppmängus pani eestlane oma paremuse kindlalt maksma numbritega 7:1.

Teises setis pääses Mayo kahe murde toel kiiresti 4:0 juhtima ja võitis lõpuks 6:2. Otsustavas setis tõrjus Glinka kuus murdepalli ja võitja otsustati taas kiires lõppmängus, kus eestlane juhtis 3:2 ja tegi otsustava äramineku seisul 6:4, võites numbritega 7:5.

Glinka vastaseks teises ringis saab olema kvalifikatsioonist alustanud mängija, kui meie aja järgi teisipäeva õhtupoolikul lähevad vastamisi austraallane Edward Winter (ATP 434.) ja ameeriklane Andrew Fenty (ATP 400.).

Toimetaja: Henrik Laever

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