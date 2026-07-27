Malõgina langes Rumeenias konkurentsist avaringis

26-aastane Malõgina kaotas kodupubliku ees mängivale Elena Ruxandra Berteale (WTA 268.) kaks setti seisuga 3:6 ning langes avaringis konkurentsist. Avasetis kaotas Malõgina 3:3 viigiseisul oma pallingu, teises setis jäi ta 0:5 kaotusseisu.

Veidi üle pooleteise tunni väldanud matšis lõi Malõgina ühe ässa ja tegi kolm topeltviga, vastase arvele jäi kaks ässa ja seitse topeltviga. Esimeselt servilt sai Malõgina punkti 62-protsendilise eduga (Bertea 77%) ning teiselt servilt 30-protsendiliselt (Bertea 47%). Malõgina realiseeris oma kuuest murdevõimalusest kaks, vastane sai üheksa võimalust ja murdis viiel korral.

Malõgina mängib samal turniiril ka paarismängus, kus mängib koos ukrainlanna Anastasiia Sobolievaga. Nende avaringi vastasteks on rumeenlannad Oana Gavrila ning Briana Szabo.