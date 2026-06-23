Carol Plakk pääses jälle põhiturniirile

Kolmest Eesti naistennisistist, kes sel nädalal alustasid ITF-i turniiri kvalifikatsioonist, pääses ainsana põhitabelisse Carol Plakk ja seda teist nädalat järjest.

Plakk oli Monastiri W15 kvalifikatsioonis asetatud neljandana ning ta võitis Nahia Echaide Gonzaleze (Hispaania) kindlalt 6:1, 6:1 ja Lauren Seye (Belgia, 12) napilt 6:7, 6:3, 10:6, vahendab Tennisnet.ee.

Elizabeth Jürna sai Palma del Rio W50 turniiri kvalifikatsioonis ühe võidu, kuid kaotas teises kohtumises esimesena asetatud Sabine Rutlaukale (Läti, WTA 743.) 3:6, 4:6. Andrea Roots langes Alkmaari W15 kvalifikatsioonis välja 6:1, 3:6, 6:10 kaotusega Jinte Eve de Boerile (Holland).

Eesti esireket Elena Malõgina mängib aga sel nädalal Gdanskis W50 turniiril, kus ta on kuuendana asetatud. Kuna kõik maailma teise saja ja enamik kolmanda saja esimese poole tennisistidest mängivad praegu Wimbledoni kvalifikatsiooni, ei ole W50 turniir nii tugev kui tavapäraselt. Malõgina avaringi vastane tuleb kvalifikatsioonist.

Paarismängus on Malõgina ja Ivana Sebestova (Tšehhi) esimesena asetatud. Kuna turniiril osaleb 15 paari, oli just kõrgeima asetusega paar avaringis ainsana vaba ja pääses otse veerandfinaali.

Samuti pääsesid Alkmaaris otse veerandfinaali Roots ja Camilla Zanolini (Itaalia, 3), sest sellel turniiril teeb üldse kaasa vaid kümme paari.