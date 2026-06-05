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Menšikust mööda saanud Zverev mängib neljandat korda slämmifinaalis

Tennis
Alexander Zverev
Alexander Zverev Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Tennise Prantsusmaa lahtiste slämmiturniiril selgus meeste üksikmängus esimene finalist, kui maailma kolmas reket Alexander Zverev alistas tšehhi Jakub Menšiku (ATP 27.).

Sakslane võitis tund aega kestnud avaseti 7:5 ning järgmise seti 6:2, kaotas seejärel kolmanda seti 3:6, aga pööras neljandas setis selle tulemuse ümber ning teenis neljandat korda oma karjääris võimaluse mängida slämmiturniiri finaalis.

"[Menšik] mängis kolmandas setis suurepäraselt. Aga see on suur slämm, mängime viis setti ja vastased mängivadki hästi. Pead sellega kohanema," sõnas Zverev. "Seda ma tegingi ja loodan pühapäeval seda veel korra teha.

Zverev lõi kolm tundi ja ühe minuti kestnud kohtumises kaheksa ässa ning realiseeris esimeselt servilt 80-protsendiliselt (Menšik 72%) ning teiselt servilt 62-protsendiliselt (Menšik 50%). Murdevõimalusi oli maailma kolmandal reketil seitse, ta realiseeris neli. Menšik sai neli säärast võimalust, kasutades neist ära ühe. Tšehh lõi neli ässa, aga patustas samas viie topeltveaga. Lisaks tegi ta 41 lihtviga, Zverevist neli tükki rohkem ja sakslase arvele jäi 42 äralööki.

Zverev on mänginud kolmes slämmifinaalis, aga jäi 2020. aasta USA lahtistel alla Dominic Thiemile, 2024. aasta Prantsusmaa lahtistel Carlos Alcarazile ja mullu Austraalia lahtistel Jannik Sinnerile. Tänavusel turniiril on ta kaotanud vaid kaks setti.

Tema vastane tänavuse turniiri finaalis selgub reede õhtul, kui poolfinaalis lähevad itaallaste duellis vastamisi Matteo Arnaldi (ATP 104.) ja Flavio Cobolli (ATP 14.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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