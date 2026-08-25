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USA lahtiste segapaarismängus lähevad kokku tennisemaailma suurnimed

Tennis
Novak djokovic
Novak djokovic Autor/allikas: SCANPIX/Andrew Schwartz/SIPA
Tennis

Segapaarismängu turniir peetakse eraldi enne ülejäänud mänguliikide põhiturniiride algust ning 16 osaleva paari koosseis pannakse suures osas paika üksikmängu edetabelikohtade põhjal. See on loonud võimaluse näha väljakul mitmeid väga nimekaid ja omapäraseid partnerlusi.

Turniiri esimesena asetatud paar on Arina Sabalenka ja Novak Djokovic (Serbia), kellel on kahe peale ette näidata 28 suure slämmi üksikmängu tiitlit. See pole aga rekord, sest korraldajate vabapääsmega pääsesid turniirile Serena Williams (USA) ja Carlos Alcaraz (Hispaania), kellel on kahe peale koguni 30 suure slämmi tiitlit. Asetust neile siiski ei antud, sest Williamsil pole praegu üksikmängu edetabelikohta, vahendab tennisnet.ee.

Teise ja kolmanda asetuse said USA paarid Jessica Pegula/Taylor Fritz ja Amanda Anisimova/Learner Tien. Neljandana on asetatud Belinda Bencic (Šveits) ja Flavio Cobolli (Itaalia). Samas leidub tabelis mitu kooslust, mille vastu tasub huvi tunda ka sõltumata asetusest.

Üks huvitavamaid paare on abielupaar Elina Svitolina (Ukraina) ja Gael Monfils (Prantsusmaa), kes mängivad väidetavalt koos esimest ja tõenäoliselt ka viimast korda profiturniiril. Tähelepanu väärib kindlasti ka maailma teise reketi Alexander Zverevi (Saksamaa) ja Taylor Townsendi (USA) koostöö. Townsendi näol on tegemist väga tugeva paarismängijaga, seega võib nende kooslus kujuneda üheks turniiri huvitavamaks.

Kaasa teeb ka paat Sara Errani/Andrea Vavassori (Itaalia), kes said ainsana koha tänu paarismängu tulemustele. Nad võitsid 2024. aastal USA lahtiste segapaarismängu ning said mullu kutse turniirile tiitlikaitsjatena. Ka mullu õnnestus itaallastel tiitel võita, seega lähevad nad tänavu võistlustulle taas tiitlikaitsjatena.

Segapaarismängu kohtumised peetakse 25. ja 26. augustil.

Toimetaja: Lisette Holst

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