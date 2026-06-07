Siniakova ja Townsend teenisid Prantsusmaal kolmanda ühise slämmivõidu

Naiste tennise paarismängu esipaar Katerina Siniakova - Taylor Townsend saavutas Prantsusmaa lahtistel oma kolmanda ühise slämmivõidu, finaalis alistati Anna Danilina ja Aleksandra Krunic.

Prantsusmaa lahtiste naiste paarismängu finaalis läksid vastamisi esimese ja teise asetusega paarid, Siniakova ja Townsend alustasid avasetis 6:2 võiduga. Teises setis võitsid kasahhitar Danilina ja serblanna Krunic esimesed kolm geimi ning läksid veel juhtima 4:1, aga Siniakova ja Townsend leidis vastuse ja jõudis 5:5 viigini, tõrjudes kaks setipalli.

Järgmised kaks geimi kuulusid tšehhitarile ja ameeriklannale, kes vormistasid veidi enam kui pooleteise tunniga 6:2, 7:5 võidu.

Tegemist on paari kolmanda slämmivõiduga, tunamullu võidutseti Wimbledonis ja mullu Austraalia lahtistel. Siniakova jaoks oli see koguni 12. slämmivõit, Townsend ongi ainult tšehhitariga mängides slämmivõite saavutanud. Danilina ja Krunic slämmifinaalis kolmandat korda, aga võitu seni saavutanud ei ole. Danilina auhinnakapis on aga karikas 2023. aasta USA lahtiste segapaarismängu turniirilt.

Tänavustel Prantsusmaa lahtistel on seega jäänud pidada vaid üks mäng, kui meeste üksikmängu finaalis lähevad pühapäeva õhtupoolikul vastamisi sakslane Alexander Zverev (ATP 3.) ja itaallane Flavio Cobolli (ATP 14.).