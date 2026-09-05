Õed Williamsid andsid soodsa seisu käest

14 slämmiturniiride paarismängutiitlit võitnud õed Williamsid kohtusid reedel peaväljakul toimunud matšis 14. asetusega paari Maya Joint (Austraalia) - Hao-Ching Chaniga (Taiwan).

Esimene sett kuulus Jointile ja Chanile 6:3. Teise seti võitsid Williamsid kiire lõppmängu järel 8:6. Otsustavas setis jäid Williamsid servimurde järel 1:4 kaotusseisu, aga suutsid raskest seisust välja tulla ja seti taas kiiresse lõppmängu viia. Seal asusid ameeriklannad juhtima 5:0, kuid kaotasid järgmisest üheksast punktist kaheksa ja pidid lõpuks tunnistama vastaste 10:7 paremust.

Joint ja Chan mängivad teises ringis Tamara Korpatschi (Saksamaa) ja Nicole Fossa Huergoga (Argentina). Eesti tennisist Ingrid Neel on teises ringis võistlustules laupäeva õhtul, kui läheb koos mehhiklanna Giuliana Olmosega vastamisi Lanlana Tararudee (Tai) ja Ena Shibaharaga (Jaapan).