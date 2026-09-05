X!

Õed Williamsid andsid soodsa seisu käest

Tennis
Venus ja Serena Williams.
Venus ja Serena Williams. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Tennis

USA tennisetähed Serena ja Venus Williams osalesid USA lahistel koos naiste paarismängu turniiril, kus piirdusid ühe matšiga.

14 slämmiturniiride paarismängutiitlit võitnud õed Williamsid kohtusid reedel peaväljakul toimunud matšis 14. asetusega paari Maya Joint (Austraalia) - Hao-Ching Chaniga (Taiwan).

Esimene sett kuulus Jointile ja Chanile 6:3. Teise seti võitsid Williamsid kiire lõppmängu järel 8:6. Otsustavas setis jäid Williamsid servimurde järel 1:4 kaotusseisu, aga suutsid raskest seisust välja tulla ja seti taas kiiresse lõppmängu viia. Seal asusid ameeriklannad juhtima 5:0, kuid kaotasid järgmisest üheksast punktist kaheksa ja pidid lõpuks tunnistama vastaste 10:7 paremust.

Joint ja Chan mängivad teises ringis Tamara Korpatschi (Saksamaa) ja Nicole Fossa Huergoga (Argentina). Eesti tennisist Ingrid Neel on teises ringis võistlustules laupäeva õhtul, kui läheb koos mehhiklanna Giuliana Olmosega vastamisi Lanlana Tararudee (Tai) ja Ena Shibaharaga (Jaapan).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

10:11

Õed Williamsid andsid soodsa seisu käest

09:46

Alcaraz võitis kolmes setis

09:08

Sabalenka peatas kanepihaisu tõttu mängu

04.09

Esireketiks pürgiv Pegula pääses keerulise alguse järel 16 parema sekka

04.09

Kindla võidu saanud Lajal pääses Nadali akadeemias poolfinaali

04.09

Tamm langes Hiinas konkurentsist veerandfinaalis

04.09

Kokaiini tarvitanud Kyrgios sai lühikese võistluskeelu

04.09

Maagilise Monfilsi slämmikarjäär sai New Yorgis lõpu

04.09

Keys tõrjus võidumängus viis matšpalli, Rõbakina ja Gauff samuti edasi

03.09

Lajal pääses Nadali akadeemias raske võiduga edasi

03.09

Neel ja Olmos alistasid USA lahtistel asetusega paari

03.09

Tõhus serv viis Swiateki kolmandasse ringi

03.09

Sabalenka ja Pegula jalutasid kolmandasse ringi

03.09

Alcaraz jätkas USA lahtistel võiduga

02.09

Neljanda asetusega Glinka langes Nadali akadeemias konkurentsist

multimeedia

sport.err.ee uudised

13:03

FOTOD | Kulbin sai suvebiatlonis Norra tippude järel kuuenda koha

12:21

Vene meedia: ISU võttis Valijevalt neutraalse sportlase staatuse

12:00

PSG kehv hooaja algus sai kodumurul jätku

11:22

Euroopa meister Belgia alustas MM-i võiduga

10:50

Noah Lyles kuulutas hooaja lõppenuks

10:11

Õed Williamsid andsid soodsa seisu käest

09:46

Alcaraz võitis kolmes setis

09:08

Sabalenka peatas kanepihaisu tõttu mängu

08:42

Iiri ründaja peatas Reali võiduseeria

08:04

Liverpool teenis hooaja esimese võidu

04.09

Duplantis loobus soojendusel Teemantliiga finaaletapist

04.09

Esireketiks pürgiv Pegula pääses keerulise alguse järel 16 parema sekka

04.09

Rikberg: meid ootab karm graafik, tahtsime kasutada võimalikult palju mehi

04.09

ETV spordisaade, 4. september

04.09

Van Aert sai Vueltal viimaks oodatud etapivõidu

04.09

Laupäeval selguvad Kulbilohus rallikrossi Eesti meistrid

04.09

Premium liiga kuu parimad tulevad Tartu Tammekast

04.09

Kindla võidu saanud Lajal pääses Nadali akadeemias poolfinaali

04.09

Caitlin Clark säras MM-debüüdil ajaloolise kaksikduubliga

04.09

Eesti võrkpallikoondis alistas viiegeimilise mängu järel Läti

loetumad

09:08

Sabalenka peatas kanepihaisu tõttu mängu

04.09

Duplantis loobus soojendusel Teemantliiga finaaletapist

04.09

Venemaa kaebas rahvusvahelise hokiliidu otsuse CAS-i edasi

04.09

Caitlin Clark säras MM-debüüdil ajaloolise kaksikduubliga

02.09

Alusalu üllatas kollektsionäär Niinemetsa: see on mind ammu kripeldanud

04.09

Aron sai Itaalia GP vabatreeningul kirja kümnenda aja

04.09

Kokaiini tarvitanud Kyrgios sai lühikese võistluskeelu

04.09

Eesti võrkpallikoondis alistas viiegeimilise mängu järel Läti

03.09

MM-sarja sisenev rallivõistkond tuleb oma mootoriga

04.09

Kindla võidu saanud Lajal pääses Nadali akadeemias poolfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo