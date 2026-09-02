Lajal pääses Nadali akadeemias kindla võiduga edasi

Kvalifikatsiooniturniirilt põhitabelisse pääsenud Lajal kohtus avaringis Eesti juurtega norralase Nicolai Budkov Kjaeriga (ATP 149.) ning võitis kohtumise esimesed kolm geimi. Seejärel vahetasid mehed eestlase juhtimisel geimivõitusid kuni Lajal 6:3 võidu vormistas.

Teine sett algas 23-aastase Lajali jaoks veelgi paremini, kui ta murdis vastase pallingu kahel korral ja läks juhtima 4:0. Budkov Kjaer võitis küll järgmise geimi, aga Lajal teda lähemale ei lubanud ning vormistas kindla 6:3, 6:1 võidu.

Lajal lõi tunni ja viis minutit kestnud kohtumise jooksul neli ässa ja patustas kahe topeltveaga, vastase arvele jäi kaks ässa ja samuti kaks topeltviga. Eestlane teenis esimeselt servilt punkti lausa 90-protsendilise eduga (Budkov Kjaer 51%), teiselt servilt tuli punkt 56-protsendilise eduga (Budkov Kjaer 47%). Murdevõimalusi oli eestlasel kuus tükki, ta realiseeris neist neli.

Lajali teise ringi vastane selgub kolmapäeva õhtul, kui omavahel lähevad vastamisi bulgaarlane Ivan Ivanov (ATP 530.) ning tailane Maximus Jones (ATP 489.). Manacori turniiril mängib ka Eesti teine reket Daniil Glinka (ATP 156.).