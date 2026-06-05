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Lajal langes Birminghami turniiri veerandfinaalis konkurentsist

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: ATP Challenger Tour/Instagram
Tennis

Eesti esireket Mark Lajali teekond Birminghamis toimuval Challenger-sarja turniiril sai lõpu veerandfinaalis, kus tuli tunnistada hiinlase Yunchaokete Bu (ATP 166.) paremust.

Lajal ja Bu vahetasid avasetis eestlase juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 5:5, mil hiinlane esimese murde tegi ja 7:5 võidu vormistas. Teises setis murdis Bu 3:3 viigiseisul ning läks seejärel 5:3 juhtima, realiseerides seejärel 6:4 võidu.

Hiinlane virutas tunni ja 25 minutit kestnud kohtumises kümme ässa, Lajal sai hakkama neljaga ja eestlasele läks kirja ka üks topeltviga. Lajal jättis mõlemad murdevõimalused kasutamata, hiinlane realiseeris see-eest oma kaks võimalust. Ärälööke kogunes Bul 29 ning lihtvigu 22, Lajal tegi 17 äralööki ja 19 lihtviga.

Bu kohtub poolfinaalis Arthur Feryga (ATP 154.), kes alistas veerandfinaalis viienda asetusega Rinky Hijikata (ATP 98.) 7:6 (7), 6:3.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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