Otsustavas setis säranud Lajal pääses kvalifikatsioonis edasi

Kvalifikatsiooniturniiriks esimese asetuse saanud Lajal kaotas Anton Matusevichi (ATP 382.) vastu avaseti lõppmängu 6:8, aga sai teises setis hoo sisse, kui võitis esimesest viiest geimist neli. Britt jõudis seejärel korra veel geimi kaugusele, aga eestlane lõpetas kindlalt ja vormistas kahe järjestikuse geimivõiduga 6:3 võidu.

Otsustavas setis näitas 23-aastane Lajal taset, kui võitis esimesed viis geimi. Seejärel loovutas ta vastasele ühe, aga vormistas järgmises teise matšpalliga 6:1 võidu.

Lajal kõmmutas Matusevichile lausa 16 ässa ning patustas kolme topeltveaga, vastase arvele jäi kaks ässa ja kuus topeltviga. Eestlane realiseeris esimeselt servilt 83-protsendiliselt (Matusevich 72%) ning teiselt 58-protsendiliselt (Matusevich 33%). Murdevõimalusi kogunes Lajalil 14, millest ta kasutas ära viis, tõrjudes ühe vastase kahest võimalusest.

Põhitabelisse saamiseks on vaja võita veel üks kohtumine, Lajali vastaseks on otsustavas kohtumises 26-aastane britt Paul Jubb (ATP 313.).