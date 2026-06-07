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Otsustavas setis säranud Lajal pääses kvalifikatsioonis edasi

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal (ATP 157.) mängib Suurbritannias Ilkleys Challenger-sarja turniiril ning teenis kvalifikatsiooni avaringis kohaliku üle võidu.

Kvalifikatsiooniturniiriks esimese asetuse saanud Lajal kaotas Anton Matusevichi (ATP 382.) vastu avaseti lõppmängu 6:8, aga sai teises setis hoo sisse, kui võitis esimesest viiest geimist neli. Britt jõudis seejärel korra veel geimi kaugusele, aga eestlane lõpetas kindlalt ja vormistas kahe järjestikuse geimivõiduga 6:3 võidu.

Otsustavas setis näitas 23-aastane Lajal taset, kui võitis esimesed viis geimi. Seejärel loovutas ta vastasele ühe, aga vormistas järgmises teise matšpalliga 6:1 võidu.

Lajal kõmmutas Matusevichile lausa 16 ässa ning patustas kolme topeltveaga, vastase arvele jäi kaks ässa ja kuus topeltviga. Eestlane realiseeris esimeselt servilt 83-protsendiliselt (Matusevich 72%) ning teiselt 58-protsendiliselt (Matusevich 33%). Murdevõimalusi kogunes Lajalil 14, millest ta kasutas ära viis, tõrjudes ühe vastase kahest võimalusest.

Põhitabelisse saamiseks on vaja võita veel üks kohtumine, Lajali vastaseks on otsustavas kohtumises 26-aastane britt Paul Jubb (ATP 313.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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