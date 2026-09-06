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Fritzi ja Cobolli kaotus avas Zverevile tee finaali

Tennis
Taylor Fritz
Taylor Fritz Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Tennis

Tennise USA lahtistel langesid laupäeval meeste üksikmänguturniiril asetusega mängijatest konkurentsist nii kohalik lootus Taylor Fritz kui maailma kuues reket Flavio Cobolli. Paberil avab see maailma teisele reketile Alexander Zverevile ukse slämmiturniiri finaali.

Üheksanda asetusega Fritz võitis argentiinlase Francisco Cerundolo (ATP 25.) vastu kaks esimest setti 6:3, 6:4 ja alustas kolmandat setti murdega, aga kaotas kolm viimast 3:6, 4:6, 4:6. Nii neljandas kui viiendas setis kasutas Cerundolo ära oma ainsa murdepalli, Fritz tegi lõpuks 54 lihtviga.

"Ma ei tea, mida öelda," oli ameeriklane käest lastud võimaluse üle pettunud. "Ma ei taha praegu kedagi näha, kellegagi rääkida. Pean paariks päevaks välja saama ja siis tööle naasma. Ma ei tea, kuidas ma sellel juhtuda lasin. Mul vedas, et kaks esimest setti võitsin, sest ta ei servinud väga hästi ja tegi vigu. Ta hakkas agressiivsemalt mängima ja servis neljandas-viiendas setis suurepäraselt, minu joonemängu tase langes," selgitas Fritz.

Valusa kaotuse pidi vastu võtma ka viienda asetusega itaallane Flavio Cobolli, kes jäi Belgia tennisistile Alexander Blockxile (ATP 34.) alla 7:6 (4), 3:6, 0:6, 3:6. Nulliga kaotatud sett kestis vaid 20 minutit, Blockx võitis seal oma servil 13 punktist 12 ning itaallane 15-st kõigest kolm. Olles teises setis 2:3 kaotusseisus, võitis belglane siis 11 geimi järjest.

"Ma arvan, et see oli mu karjääri kõige hullumeelsem kogemus. Atmosfäär oli hiilgav ja pärast esimest setti ütlesin endale lihtsalt, et pean rahulikuks jääma. Ma ei mänginud halvasti, tean sisimas, et olen võitleja ning võitlen kuni viimase pallivahetuseni. Täna sellest piisas," sõnas Blockx, kes oli aasta eest maailma edetabelis alles 112. kohal.

Cerundolo ja Blockx kohtuvad kaheksandikfinaalis omavahel. Fritzi ja Cobolli kaotus teeb paberil olukorra esimesena asetatud Alexander Zverevi jaoks lihtsamaks: laupäeval Tšiili esinumbri Alejandro Tabilo (ATP 28.) 6:2, 7:6 (2), 6:2 alistanud maailma teine reket kohtub neljandas ringis 21. asetatud Luciano Darderiga, veerandfinaalis edu korral asetusega mängijat vastaseks ei tule, poolfinaalis on kõrgeima asetusega võimalik vastane 14. paigutatud Learner Tien ning esikümne mängijaga tuleb potentsiaalselt kokku minna alles finaalis.

Toimetaja: Anders Nõmm

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