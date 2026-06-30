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Zverev loovutas Wimbledoni avamängus ühe seti

Tennis
Alexander Zverev
Alexander Zverev Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Hasenkopf
Tennis

Juuni alguses Prantsusmaa lahtistel oma karjääri esimese slämmivõidu saavutanud Alexander Zverev alustas ka Wimbledoni turniiri võidukalt, alistades belglase Alexander Blockxi neljas setis.

29-aastane Zverev (ATP 3.) võitis avasetis 3:4 kaotusseisust kolm geimi järjest, teenides 6:4 võidu. Tasavägises teises setis läks võitja selgitamiseks vaja lõppmängu, kus 21-aastane Blockx 10:8 võidu teenis. Ka järgmised kaks setti vajasid tie-break'i, kuid Zverev teenis kolmandas setis 7:5 võidu ning neljandas kindla 7:0 võidu.

Zverev lõi noorele vastasele 21 ässa ja tegi seitse topeltviga, Blockx kõmmutas 16 ässa ja tegi kaheksa topeltviga. Slämmivõitjast sakslane sai viis võimalust murda ning kasutas neist ära kaks, tõrjudes vastase neljast võimalusest kolm. Äralööke tegi Zverev kaks tükki rohkem (48-46) ning tegi kaheksa lihtviga vähem (27-35).

Carlos Alcarazi puudumisel võib Zverev eduka turniiriga tõusta maailma edetabelis teisele reale. Teises ringis läheb ta vastamisi prantslase Valentin Royeriga (ATP 75.), kes alistas briti Harry Wendelkeni (ATP 202.) neljas setis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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