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Lajal pääses Nadali akadeemias põhitabelisse

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal tagas Mallorcal paiknevas Rafael Nadali akadeemias peetava ATP Challenger 75 kategooria tenniseturniiril koha põhitabelis.

Vabapääsmega kvalifikatsiooniturniirile pääsenud Lajal (ATP 152.) alistas otsustavas kohtumises rumeenlase Gabi Adrian Boitani (ATP 500.) 6:4, 6:1.

Eestlane lõi tunni ja 17 minutit kestnud kohtumise jooksul kuus ässa vastase kahe vastu, mõlemad mehed tegid kolm topeltviga. Lajal teenis esimeselt pallingult punkti 81-protsendilise eduga (Boitan 45%) ning teiselt 67-protsendiliselt (Boitan 71%). Lajal sai üheksa võimalust murda ning kasutas neist ära kolm, tõrjudes ise vastase kolm võimalust.

Manacoris mängib ka Eesti teine reket Daniil Glinka (ATP 156.), kes sai põhitabelis neljanda asetuse ning läheb avaringis vastamisi hispaanlase Daniel Rinconiga (ATP 208.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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