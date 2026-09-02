X!

Neljanda asetusega Glinka langes Nadali akadeemias konkurentsist

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Mazovia Open/Facebook
Tennis

Eesti teine reket Daniil Glinka sai Mallorcal paiknevas Rafael Nadali akadeemias peetava ATP Challenger 75 kategooria tenniseturniiriks neljanda asetuse, kuid pidi avaringis hispaanlase Daniel Rinconi paremust tunnistama.

26-aastane Glinka (ATP 156.) ja kolm aastat noorem Rincon (ATP 208.) pidasid maha tasavägise avaseti, mille lõppmängus saavutas hispaanlane teise setipalliga 7:3 võidu. Teine sett algas samuti võrdselt, kuid Rinconil õnnestus 3:3 viigiseisul murda ning seejärel 7:6 (3), 6:3 võit vormistada.

Hispaanlane lõi Glinkale viis ässa ja tegi ühe topeltvea, eestlase arvele jäi üks äss ja neli topeltviga. Esimeselt servilt sai Glinka punkti 72-protsendilise eduga (Rincon 76%), teiselt servilt 53-protsendiliselt (Rincon 59%). Glinka sai neli võimalust murda ja realiseeris neist ühe, lubades vastasele viiest võimalusest neli.

Mullu turniiri võitnud Rincon kohtub teises ringis kaasmaalase Inaki Montes-De La Torrega (ATP 274.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

02.09

Neljanda asetusega Glinka langes Nadali akadeemias konkurentsist

02.09

Lajal pääses Nadali akadeemias kindla võiduga edasi

02.09

Tamm pidi Hiinas esimeseks võiduks pea neli tundi vaeva nägema

02.09

Gauff alustas kodust slämmiturniiri kindla võiduga

02.09

Zverev alustas USA lahtiseid ligi viietunnise maratonmänguga

01.09

Lajal pääses Nadali akadeemias põhitabelisse

01.09

Iversonist inspiratsiooni ammutanud Osaka võitis kahes setis

01.09

Alcaraz lõpetas vigastuspausi võidukalt, USA tippudel oli hea päev

31.08

Sabalenka alustas tiitli kaitsmist rabeda võiduga

31.08

Serena Williamsit kehastanud ameeriklanna teeb USA lahtistel slämmidebüüdi

31.08

Mark Lajal alustas Nadali akadeemias kindla võiduga

31.08

Malõgina tõusis edetabelis kaheksa kohta

31.08

Seitse settpalli päästnud Kenin alistas 46-aastase Williamsi

31.08

Djokovic kaotas enam kui 20-aastase vahe järel slämmiturniiri avaringis

30.08

Federer kuulsuste hallis: aitäh, et jagasite minuga seda imelist teekonda

multimeedia

sport.err.ee uudised

02.09

Jahilaskmise maailmameister Tihvan: tuleb vaadata, kus veel võita saab!

02.09

Neljanda asetusega Glinka langes Nadali akadeemias konkurentsist

02.09

ETV spordisaade, 2. september

02.09

Flora juhendaja Mööl: saime kolm punkti ja natuke värsket õhku peale

02.09

FC Flora lõpetas Tartu Tammeka võiduseeria

02.09

Alusalu üllatas kollektsionäär Niinemetsa: see on mind ammu kripeldanud

02.09

Šapovalov sai treeningul raske põlvevigastuse

02.09

Nõmme United lülitas Vapruse karikavõistlustel konkurentsist

02.09

Brennan saavutas tiimikaaslaste toel Vueltal kolmanda etapivõidu

02.09

Fedorova tulemus üllatas alaliitu: LA olümpia on mõistlik eesmärk

02.09

Paraguay rallilegend sõnul toob Toyota rallivõistkond Celica tagasi

02.09

Meeste võrkpallikoondis peab enne EM-i kodus kolm kohtumist

02.09

Lajal pääses Nadali akadeemias kindla võiduga edasi

02.09

Rahvusvaheline suusaliit lubab agressorriikide sportlased rajale

02.09

Tamm pidi Hiinas esimeseks võiduks pea neli tundi vaeva nägema

02.09

Warholm loobus Teemantliiga finaaletapist: nad ei teinud tugevat pakkumist

02.09

Naiste jalgpallikoondis peab oktoobris kaks kontrollkohtumist

02.09

Eestile Balti turniiri võidu toonud Mustmaa liitus Serbia kõrgliigaklubiga

02.09

Rooba ja Kombe koduklubid alustasid Soomes hooaega kaotusega

02.09

Gauff alustas kodust slämmiturniiri kindla võiduga

loetumad

02.09

Warholm loobus Teemantliiga finaaletapist: nad ei teinud tugevat pakkumist

02.09

Rahvusvaheline suusaliit lubab agressorriikide sportlased rajale

01.09

Paul Aron istub Monzas rooli taha: saab olema toimekas nädalalõpp

02.09

Alusalu üllatas kollektsionäär Niinemetsa: see on mind ammu kripeldanud

01.09

Eesti veteransprinterid tulid USA ja Kanada ees maailmameistriks

01.09

Eesti võrkpallur Tristan Täht sõlmis "profilepingu" juba 12-aastaselt

02.09

Zverev alustas USA lahtiseid ligi viietunnise maratonmänguga

02.09

Pommiohu tõttu Narvas ära jäänud poolmaratoni EMV toimub Tartus

31.08

Vonn ootab endiselt viimast operatsiooni: üritan saada võimalikult tugevaks

31.08

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee – Harri Lill lõpetas koostöö

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo