Neljanda asetusega Glinka langes Nadali akadeemias konkurentsist
Eesti teine reket Daniil Glinka sai Mallorcal paiknevas Rafael Nadali akadeemias peetava ATP Challenger 75 kategooria tenniseturniiriks neljanda asetuse, kuid pidi avaringis hispaanlase Daniel Rinconi paremust tunnistama.
26-aastane Glinka (ATP 156.) ja kolm aastat noorem Rincon (ATP 208.) pidasid maha tasavägise avaseti, mille lõppmängus saavutas hispaanlane teise setipalliga 7:3 võidu. Teine sett algas samuti võrdselt, kuid Rinconil õnnestus 3:3 viigiseisul murda ning seejärel 7:6 (3), 6:3 võit vormistada.
Hispaanlane lõi Glinkale viis ässa ja tegi ühe topeltvea, eestlase arvele jäi üks äss ja neli topeltviga. Esimeselt servilt sai Glinka punkti 72-protsendilise eduga (Rincon 76%), teiselt servilt 53-protsendiliselt (Rincon 59%). Glinka sai neli võimalust murda ja realiseeris neist ühe, lubades vastasele viiest võimalusest neli.
Mullu turniiri võitnud Rincon kohtub teises ringis kaasmaalase Inaki Montes-De La Torrega (ATP 274.).
Toimetaja: Kristjan Kallaste