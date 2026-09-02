Neljanda asetusega Glinka langes Nadali akadeemias konkurentsist

26-aastane Glinka (ATP 156.) ja kolm aastat noorem Rincon (ATP 208.) pidasid maha tasavägise avaseti, mille lõppmängus saavutas hispaanlane teise setipalliga 7:3 võidu. Teine sett algas samuti võrdselt, kuid Rinconil õnnestus 3:3 viigiseisul murda ning seejärel 7:6 (3), 6:3 võit vormistada.

Hispaanlane lõi Glinkale viis ässa ja tegi ühe topeltvea, eestlase arvele jäi üks äss ja neli topeltviga. Esimeselt servilt sai Glinka punkti 72-protsendilise eduga (Rincon 76%), teiselt servilt 53-protsendiliselt (Rincon 59%). Glinka sai neli võimalust murda ja realiseeris neist ühe, lubades vastasele viiest võimalusest neli.

Mullu turniiri võitnud Rincon kohtub teises ringis kaasmaalase Inaki Montes-De La Torrega (ATP 274.).