Lajal pidi tasavägises poolfinaalis vastase paremust tunnistama

Lajal kaotas poolfinaali esimese geimiga oma pallingu ning jäi veel 0:2 kaotusseisu, aga suutis seejärel prantslase Felix Balshaw' (ATP 252) vastu seisult 1:3 neli geimi järjest võita. Järgnes tasavägine heitlus, milles kummalgi mehel teisest eralduda ei õnnestunud ning avasetis läks vaja lõppmängu. Lajal tõrjus seisul 5:6 vastase setipalli ning sai seisul 7:6 ise võimaluse, aga ei suutnud realiseerida ning jäi lõpuks alla tulemusega 7:9.

Teises setis võitis eestlane ise esimesed kaks geimi ning juhtis ka 4:1, kuid loovutas siis prantslasele neli geimi ning lõpuks seti tulemusega 5:7.

Lajal lõi kaks tundi ja kümme minutit kestnud poolfinaalis viis ässa ja tegi ühe topeltvea, vastane kõmmutas üheksa ässa, aga patustas seitsme topeltveaga. Esimeselt servilt teenis Lajal punkti 64-protsendiliselt (Balshaw 69%), teiselt servilt 44-protsendiliselt (Balshaw 49%). Eestlane sai üheksa võimalust murda ja realiseeris neist kolm, vastane kasutas üheksast võimalusest ära neli.

20-aastane Balshaw kohtub finaalis kas itaallase Luca Potenza (ATP 488.) või hispaanlase Inaki Montes-De La Torrega (ATP 274.).