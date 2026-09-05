Lajal pidi tasavägises poolfinaalis vastase paremust tunnistama
Eesti esireket Mark Lajali (ATP 152.) teekond Mallorcal asuvas Rafael Nadali akadeemias toimuval ATP Challenger 75 kategooria turniiril sai lõpu poolfinaalis.
Lajal kaotas poolfinaali esimese geimiga oma pallingu ning jäi veel 0:2 kaotusseisu, aga suutis seejärel prantslase Felix Balshaw' (ATP 252) vastu seisult 1:3 neli geimi järjest võita. Järgnes tasavägine heitlus, milles kummalgi mehel teisest eralduda ei õnnestunud ning avasetis läks vaja lõppmängu. Lajal tõrjus seisul 5:6 vastase setipalli ning sai seisul 7:6 ise võimaluse, aga ei suutnud realiseerida ning jäi lõpuks alla tulemusega 7:9.
Teises setis võitis eestlane ise esimesed kaks geimi ning juhtis ka 4:1, kuid loovutas siis prantslasele neli geimi ning lõpuks seti tulemusega 5:7.
Lajal lõi kaks tundi ja kümme minutit kestnud poolfinaalis viis ässa ja tegi ühe topeltvea, vastane kõmmutas üheksa ässa, aga patustas seitsme topeltveaga. Esimeselt servilt teenis Lajal punkti 64-protsendiliselt (Balshaw 69%), teiselt servilt 44-protsendiliselt (Balshaw 49%). Eestlane sai üheksa võimalust murda ja realiseeris neist kolm, vastane kasutas üheksast võimalusest ära neli.
20-aastane Balshaw kohtub finaalis kas itaallase Luca Potenza (ATP 488.) või hispaanlase Inaki Montes-De La Torrega (ATP 274.).
Toimetaja: Kristjan Kallaste