Alcaraz lõpetas vigastuspausi võidukalt, USA tippudel oli hea päev

Aprillis Barcelonas toimunud turniirist alates randmevigastust ravinud Alcaraz võitis Safiullini (ATP 99.) vastu kolm setti järjest tulemusega 6:4 ning kindlustas kahe tunni ja 22 minutiga edasipääsu teise ringi.

"Viimased viis kuud on olnud minu jaoks päris rasked. Ma ütlesin juba enne turniiri, et naasmiseks ei ole paremat kohta kui siin Arthur Ashe'i väljakul. See on minu jaoks üks eriline koht ja turniir," rääkis hispaanlane pärast võitu. "Üritasin mängu nautida, olen seda igatsenud. Igatsesin publikut, nende energiat. Igatsesin konkurentsi. Olen lihtsalt õnnelik, et sain uuesti mängida."

Alcaraz mängis hästi ning realiseeris esimeselt servilt 66-protsendiliselt (Safiullin 64%) ja teiselt 59-protsendiliselt (Safiullin 55%). Hispaanlase arvele jäi kaks ässa ja viis topeltviga, venelane lõi üheksa ässa ja tegi neli topeltviga. Samas realiseeris Alcaraz oma seitsmest murdevõimalusest neli ning tõrjus vastase kuuest võimalusest viis.

"Olin matši eel veidi skeptiline, ei hakka luiskama," rääkis Alcaraz oma randmest. "Olen kahelnud, kas suudan viis setti vastu pidada. Veidi kahtlesin, aga üritasin kõik selle unustada ja keskenduda sellele, mis ma tegema pean ja mis hetkes oluline on."

Alcaraz kohtub teises ringis portugallase Jaime Fariaga (ATP 72.), kes alistas ameeriklase Jenson Brooksby (ATP 74.) 6:3, 7:6 (4), 4:6, 1:6, 6:2.

Mängupäevale pani punkti maratonmatš kahe ameeriklase vahel, kui Frances Tiafoe (ATP 12.) alistas Martin Dammi (ATP 90.) pea neli tundi väldanud kohtumises tulemusega 6:4, 4:6, 3:6, 6:3, 6:4. USA tippudel oli hea päev, sest edasipääsu tagas ka esireket Ben Shelton (ATP 9.), kes alistas hollandlase Tallon Griekspoori (ATP 56.) 1:6, 6:1, 7:6 (3), 6:2. Võidu teenis ka Learner Tien (ATP 15.), kes lülitas 6:4, 6:1, 6:2 konkurentsist portugallase Nuno Borgese (ATP 41.).

Üks ilus peatükk USA lahtiste ja ka tennise ajaloos sai aga lõpu, kui karjääri viimasel slämmiturniiril mängiv Stan Wawrinka (ATP 127.) pidi tunnistama Matteo Berrettini (ATP 43.) paremust tulemusega 7:6 (4), 7:6 (3), 6:0. 41-aastane Wawrinka võitis oma vägeva karjääri jooksul kolm slämmiturniiri, sealhulgas 2016. aastal just USA lahtised.