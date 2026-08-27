Wawrinka lubati ikkagi USA lahtistele peale

Kolmekordne slämmivõitja Stan Wawrinka sai siiski USA lahtisteks vabapääsme ning saab oma slämmikarjääri lõpetada turniiril, mille ta kümme aastat tagasi võitis.

41-aastane Wawrinka teatas eelmise aasta lõpus, et tõmbab tänavuse hooajaga oma suurepärasele karjäärile joone alla ning on saanud mängida kõigil seni toimunud slämmidel. Nädala alguses selgus aga, et Wawrinkale ei antud hooaja ja tema karjääri viimaseks slämmiks vabapääset.

"Kui ma esmalt väikesest Šveitsi külast New Yorki jõudsin, tundus kõik minu jaoks liiga suur. See linn, müra, energia, publik ja tuled. Aga iga järgneva aastaga sai New Yorgist minu üks lemmikkohti," kirjutas Wawrinka teisipäeval ühismeedias.

"See linn inspireeris mind, andis mulle tõuke. See tõi minus välja midagi sellist, mida vähesed teised kohad suutsid," lisas 2016. aastal New Yorgis võidutsenud šveitslane. "Võit linnas, mis kunagi ei maga, jääb üheks minu elu tähtsaimaks hetkeks."

Wawrinka pidi neljapäeval ikkagi reketid kohvrist uuesti välja võtma, sest ameeriklase Patrick Kypsoni vigastuse tõttu vabanes USA lahtistel siiski üks koht, mille saigi omale kolmekordne slämmivõitja Wawrinka. "Võtan heameelega selle wild card'i vastu ja ootan põnevusega, sest saan veel ühe korra New Yorgi fännide ees mängida," kommenteeris šveitslane.

USA lahtiste põhiturniir saab alguse pühapäeval.