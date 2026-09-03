Alcaraz jätkas USA lahtistel võiduga

Kui esimeses setis kaotas Alcaraz ühe oma servigeimi ja vastase omi murda ei õnnestunud, siis kolmes ülejäänus domineeris endine maailma esireket kindlalt.

Erinevalt Fariast suutis Alcaraz punkte teenida ka oma teiselt servilt - koguni 70 protsendi jagu. Faria sama näitaja oli vaid 31 protsenti. Lisaks tegi portugallane kohtumise peale 11 topeltviga. Alcaraz oli hea ka murdepallidel - tosinast võimalusest realiseeris ta seitse.

Järgmises ringis ootab teda maailma edetabelis alles 113. kohal olev hiinlane Wu Yibing.

Maailma edetabeli seitsmes Alex De Minaur sai jagu itaallasest Andrea Guerrierist (ATP 187.) 6:2, 6:2, 6:4, Daniil Medvedev (ATP 8.) alistas ameeriklase Sebastian Gorzny (ATP 731.) 6:1, 6:3, 7:5 ja ameeriklane Ben Shelton oli üle Hubert Hurkaczist (ATP 47.) 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 7:5.