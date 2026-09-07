Alcaraz jooksis Paulist üle, teistel ameeriklastel oli parem päev

Maailma kolmas reket Carlos Alcaraz jätkas USA lahtistel kindlalt ja teenis koha veerandfinaalis, kui alistas ameeriklase Tommy Pauli (ATP 21.) kolmes setis. Ülejäänud kolm ameeriklast, kes pühapäeva öösel väljakul käisid, olid võidukad.

23-aastane Alcaraz võitis esimese seti tulemusega 6:4, teise 6:3 ja kolmanda 6:4. Kaks tundi ja 23 minutit kestnud matši vältel lõi ta Paulile kolm ässa ja tegi kaks topeltvea. Esimeselt servilt sai ta punkti 75-protsendilise eduga (Paul 63%), teiselt 64-protsendiliselt (Paul 49%).

Ühtlasi sai Alcarazist kümnes mees profitennise ajastul, kes ühe vastase kõigil neljal slämmiturniiril alistanud. "Mängisin lihtsalt oma mängu, oma stiilis," rääkis hispaanlane. "Tommy on talendikas mängija. Ta löögid on ohtlikud ja vahel on tulevat palli raske kontrollida. Olin lahinguks valmis ja üritasin agressiivne olla."

Paistab, et hispaanlase pika vigastuspausi võib täitsa lõppenuks lugeda. "Ma arvan sama," naeris Alcaraz mängu järgses intervjuus. "Olen jõudnud siin turniiril alates 2021. aastast alati veerandfinaali. See näitab, kui eriline see koht minu jaoks on. Pole vahet, et olin neli ja pool kuud audis. Iga kord, kui siin mängin, annan endast kõik."

Veerandfinaal kujuneb New Yorgis suureks, sest Alcaraz läheb kokku USA esireketi Ben Sheltoniga (ATP 9.). 23-aastane ameeriklane alistas kaheksandikfinaalis kreeklase Stefanos Tsitsipase (ATP 53.) 6:2, 6:3, 6:4. "Olen [Alcarazi] mänge vaadanud, ta mängib äärmiselt kõrgel tasemel. Tundub, et ta on oma tavapärase tasemeni jõudnud. Muljetavaldav, sest tal jäi viis kuud vahele," ütles ameeriklane. "Ma polegi temaga New Yorgis mänginud, täpselt selles positsioonis tahangi olla."

Tsitsipase kaotusega sai läbi üks omanäoline seeria. Nimelt on alates 1877. aastast ehk ajaloo esimesest slämmiturniirist alates alati vähemalt üks ühekäelise tagakäelöögiga mees poolfinaali jõudnud. 149 aasta jooksul on toimunud 524 suurt slämmi.

Lisaks Sheltonile tagas edasipääsu veel kaks ameeriklast: Frances Tiafoe (ATP 12.) alistas venelase Daniil Medvedevi (ATP 8.) 7:6 (1), 6:4, 7:6 (6) ning Alex Michelsen (ATP 46.) argentiinlase Tomas Martin Etcheverry (ATP 32.) 7:6 (6), 6:4, 6:4.