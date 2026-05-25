Vanameister Wawrinka jättis Roland Garrosi väljakutega hüvasti

21 aastat tagasi Prantsusmaa lahtistel debüteerinud ja 2015. aastal seal oma teise slämmivõidu teeninud Wawrinka kaotas esmaspäeval veidi üle kolme tunni kestnud avaringi mängus hollandlasele Jesper de Jongile (ATP 106.) 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Kuna 41-aastane Wawrinka lõpetab käimasoleva hooaja järel karjääri, siis teenis ta matši järel publikult tunnustava aplausi ja ka Mehhiko laine. Väljaku suurel ekraanil näidati ka šveitslasele pühendatud videoklippi, milles said teiste seas sõna Wawrinka kaasteelised Roger Federer, Rafael Nadal ja Novak Djokovic.

"Mul on väga raske teiega hüvasti jätta. Just Roland Garrosi tõttu tahtsin ma tennisistiks saada," rääkis silmnähtavalt liigutatud vanameister. "Olen rohkem kui 20 aasta jooksul kogenud siin erakordselt palju ja ma ei taha, et see kunagi lõppeks. Olen andnud tennisele endast kõik ja rohkemgi veel."

Wawrinkast jagu saanud de Jong kohtub teises ringis kvalifikatsioonist alustanud 19-aastase itaallase Federico Cinaga (ATP 238.), kes alistas viiesetilises maratonis ameeriklase Reilly Opelka (ATP 76.) 3:6, 6:4, 6:2, 6:7 (6), 6:4.