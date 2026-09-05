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Alcaraz võitis kolmes setis

Tennis
Carlos Alcaraz.
Carlos Alcaraz. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Tennis

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel meeste üksikmängus tiitlit kaitsev Carlos Alcaraz (ATP 3.) jõudis reedel 16 parema sekka.

Alcaraz alistas kolmandas ringis ligi kaks ja pool tundi kestnud mängu järel hiinlase Wu Yibingi (ATP 113.) 6:3, 6:4, 6:1. Tiitlikaitsja teenis oma esimeselt servilt 69 protsenti punktidest ja realiseeris 15 murdepallist seitse. Wu vastavad näitajad olid 53 protsenti ning seitsmest kaks. Wu sooritas ühtlasi 39 lihtviga Alcarazi 33 vastu, äralööke kogunes vastavalt 12 ja 21.

Alcaraz lõpetas USA lahtistel nelja kuu pikkuseks veninud vigastuspausi ning ütles reedese võidu järel, et on endalegi üllatuseks väga heas füüsilises vormis. "Arvasin, et olen juba pärast esimest mängu omadega läbi, kuid tegelikult taastun hästi. Pingutan iga päev, et heas vormis püsida. Praegu on minu tase tõesti hea. Olen turniirirütmi edukalt sisse elanud," sõnas hispaanlane.

16 parema seas ootab Alcarazi 20. asetusega Tommy Paul (ATP 21.), kes lülitas 6:4, 3:6, 6:7 (4), 6:1, 6:3 võiduga konkurentsist välja 15. asetusega Alexander Bubliku (ATP 16.).

2021. aasta võitja Daniil Medvedev (ATP 8.) sai 6:4, 6:4, 6:4 jagu 28. paigutusega prantslasest Arthur Rinderknechist (ATP 29.). Venelase järgmine vastane on kodupubliku toetust nautiv Frances Tiafoe (ATP 12.), kes oli 6:4, 6:2, 6:4 üle 22. paigutusega Valentin Vacherot'st (ATP 23.).

Toimetaja: Henrik Laever

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