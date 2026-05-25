Valitsev olümpiavõitja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist avaringis

Zheng Qinwen.
Valitsev naisüksikmängu olümpiavõitja hiinlanna Zheng Qinwen (WTA 56.) kaotas aasta teisel suure slämmi tenniseturniiril juba avaringis.

Tunamullu Pariisi liivaväljakutel olümpiavõitjaks tulnud ja mullu Prantsusmaa lahtistel veerandfinaali jõudnud Zheng pidi avaringis tunnistama läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile pääsenud poolatari Maja Chwalinska (WTA 114.) 6:4, 6:0 paremust.

Zheng on pärast olümpiakulla võitmist pidevalt vigastustega kimpus olnud ning vajas ka esmaspäevases matšis meditsiinilist pausi, sest talle tegi valu parem jalg. Hiinlanna võitis oma esimeselt servilt napilt üle poole punktidest ning sooritas 24 äralöögi kõrval 32 lihtviga.

24-aastane Chwalinska jõudis esmakordselt Prantsusmaa lahtistel avaringist edasi. Ta läheb teises ringis vastamisi 23. asetatud belglanna Elise Mertensiga (WTA 21.), kes sai 7:5, 6:0 jagu Saksamaa esindajast Tatjana Mariast (WTA 54.).

Chwalinska kaasmaalane Iga Swiatek (WTA 3.) alustas jahti viiendale Prantsusmaa lahtiste triumfile kindla esitusega, loovutades avaringis 17-aastasele Emerson Jonesile (WTA 136.) kokku kolm geimi. Kolmandana asetatud poolatar võitis tund aega kestnud matši 6:1, 6:2. Swiateki järgmiseks vastaseks on tšehhitar Sara Bejlek (WTA 35.)

Teisena asetatud Jelena Rõbakina (WTA 2.) pääses samuti suurema vaevata edasi, kui alistas veidi üle tunni kestnud matšis Sloveenia esinumbri Veronika Erjaveci (WTA 84.) 6:2, 6:2. Teises ringis ootab Rõbakinat ees lahing ukrainlanna Julia Starodubtsevaga (WTA 55.).

Tiitlikaitsja Coco Gauff (WTA 4.) ja maailma esireket Arina Sabalenka tulevad esimest korda väljakule teisipäeval.

