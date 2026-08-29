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Eesti koondise plaan Markkaneni ohjeldamiseks: peame olema väga füüsilised

Korvpalli Eesti koondis
Lauri Markkanen.
Lauri Markkanen. Autor/allikas: FIBA
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis võõrustab pühapäeval MM-valiksarja teise faasi raames Soome koondist. Tsenter Matthias Tass rääkis ERR-ile, et valus kaotus Ungarile on juba peast minema pühitud ja kogu fookus on Soome peal.

Soome koondis tuleb pühapäeval Unibet Arenal väljakule võimsa eesliiniga, mida veab NBA-s leiba teeniv Lauri Markkanen. Soomlaste tähtmängijal oli paari päeva eest Rootsi vastu nigel viskepäev ning Tassi arvates näitasid rootslased hästi ette, kuidas Markkaneni ja teisi korvialuseid jõude ohjes hoida.

"Peame füüsilised olema. Mängust Rootsiga oli näha, et kui oled Soome suurte kujudega piisavalt füüsiline, siis saad nende elu raskeks teha. Iga vise, mis nad võtavad peab võimalikult keeruliseks tegema. Siis on isegi nemad võimelised mööda viskama. Peame olema väga füüsilised," rõhutas Tass.

Matthias Tass. Autor/allikas: Kuvatõmmis/ERR

Tassi sõnul on valus kaotus Ungarile juba peast minema pühitud. "Meil kõigil on veidikene kuldkala mälud. Õpime vigadest ja teame, mida peame muutma. Me ei ela seda kaotust nii raskelt üle kui inimesed võib-olla arvavad. Me juba keskendume Soomele ja oleme valmis homme seda mängu täie raha eest võitma."

Mida peab Eesti koondis teisiti tegema? "Peame peaga rohkem mängus olema. Kontrollima neid üles-alla tempomuutusi. Ei saa lasta Soomet nii hästi jooksma. Isegi kui nad saavad paar rünnakut häid lahendusi ja viskavad sisse, siis peame säilitama külma närvi. Olema võimelised targalt mängima. Kui soomlased saavad jooksma, siis nad võivad siin peo püsti panna. Peame seda kontrolli all hoidma," sõnas Tass.

Otseülekanne Eesti ja Soome MM-valikmängust algab pühapäeval ETV-s kell 18.45. Sündmuste käigule saab kaasa elada ka ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.

Toimetaja: Henrik Laever

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