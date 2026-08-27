Kullamäe: vajaka jäi oskusest palliga mängida

"Rünnak oli ikkagi kehv," tunnistas Kullamäe ERR-ile ja lisas, et palliga mängiti ebakvaliteetselt. "Valmistusime küll, aga võib olla jääb praegu vajaka palliga mängu oskusest.

"Aga eks hakkab kõik koduklubidest pihta. Praegu on reaalne seis selline. Ungarile väärt võit, sest nad olid ilmselgelt parem meeskond täna platsil. Aga meil on pühapäeval uus mäng. Me ei saa väga palju leinama jääda. Soome on veel tugevam vastane. Peame ikkagi kõvasti juurde panema, kui tahame, et läheks kasvõi mänguks."

Eesti koondis tegi tervelt 19 pallikaotust. "Ma ütlen, et palliga mängu oskused. Kaob see meil liiga tihti ära. Ungari oli kaitses ka. Nad olid kodutöö teinud, teadsid, mida võib-olla keegi tahab teha. Meil oli keeruline ja 67 punkti on igal juhul... keeruline nii võita võõrsil."

"Lõpuks pannakse asjad platsil paika ja nemad olid paremad," lisas Kullamäe. "Neil on ka kolm võitu ja kolm kaotust, said ka grupist edasi. Neil olid väga kindlad rollid paigas ja mängisid hästi. Selles suhtes kiitus neile, aga meilt ka ikka väga mannetu mäng. Täna oli võib-olla üks võistkond platsi peal."

Eesti koondise korvialune jõud Maik-Kalev Kotsar tunnustas vastast. "Vastased tegid head tööd, tulid agressiivselt peale," lisas ta. "Meil pall ei liikunud, jäime otsima lahendusi ühest kohast. Oleks pidanud rohkem palli võtma, initsiatiivi võtma, agressiivsemad olema."

Kolme päeva pärast võõrustatakse Soomet, kes jäi neljapäeval kodus alla Rootsile. "Nüüd peab vaatama kõike, mida selles mängus valesti tegime ja homsest häälestama ennast Soome vastu. Peab selle mängu mingil määral ära unustama ja minema täiega peale."