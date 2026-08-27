Rannula: meil oli väljakul praktiliselt poolteist meest

Eesti koondist vedas 26 punkti korjanud Kristian Kullamäe. Ülejäänud palluritest jõudis kahekohalise isikliku punktiskoorini üksnes Kaspar Suurorg (10). "See pilt oli ilma protokollita ka selge. Täna meil praktiliselt poolteist meest oli väljakul," lausus peatreener Heiko Rannula ERR-ile.

"Kui kaheteistkümnest mehest poolteist on väljakul, siis on millegiga puusse pandud. Tuleb selline mäng enda peale võtta. Tuleb poistega riietusruumis läbi rääkida, mis meil sellise k*****ma täieliku kokkukukkumise põhjustas."

Rannula sõnul ei saa ettevalmistusperioodiga midagi õigustada. "Me oleks võinud kuu aega järjest joonejooksu teha. Meil on nii palju kogemust ja kvaliteeti, et selline mäng ei oleks ikka tohtinud välja tulla," lausus ta.

"Praktiliselt iga kahevõitluse kaotasime täna. Oli meie pikk nende lühikese vastu või vastupidi - igal korral jäime füüsiliselt alla, pall ei püsinud käes ja nii edasi. Millegiga panime ikka konkreetselt puusse."

"Tänases mängus olid võrdsed mehed vastas ja jäime alla," lisas peatreener. "Siin ei olegi vabandusi otsida. Taktikaliselt ka - proovisin üht- ja teistpidi. Pooltel meestel pall käes ei püsinud täna või siis jäi liiga kauaks kätte. Teadsime, mis kaitse meile vastu tuleb, aga ei saanud hakkama sellega."

Rannula sõnul mängisid vastased lihtsalt oma taseme välja, meie mitte. "Siin ei olegi rohkem midagi õigustada. Kristian oli täna rünnakul olemas, rohkem mängijaid meil ei olnud. Paraku nii on. Kaitse pool ka - võib olla ükstapuha kui halb viskepäev, aga [Zoltan] Perl jalutas igast vennast mööda nagu tahtis. Ei ole vabandusi."

Juba pühapäeval võõrustatakse Soomet, kes jäi neljapäeval kodus alla Rootsile 81:86. "Eks see on tänane Euroopa korvpall," tõdes Rannula. "Täna on raske muidugi, aga peame järgmiseks mänguks valmistuma. Siin ei tule kellelgi midagi kerget. Selge on see, et halvemini me mängida ei saa. Tuleb end kokku võtta ja publikule näidata paremast küljest. Eesti fänn väärib paremat mängu."