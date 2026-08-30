Eesti korvpallikoondis sai kodusaalis Soomelt kindlalt lüüa

Eesti alustas mängu enesekindlalt ja pääses kiirelt 10:2 juhtima. Soomet hoidsid löögiulatuses Edon Maxhuni tabavad kolmesed ja Olivier Nkamhoua täpsed korvialused visked. Lauri Markkanen sai käe valgeks alles viimasel minutil. Esimene veerandaeg lõppes 21:21 viigiseisul.

Teise veerandi algul sattus hoogu Kristian Kullamäe, kelle kaheksa punkti abil pääses Eesti juhtima 34:26. Soome tõi mängu tagasi Markkanen, kes viigistas seisu 34:34-le, misjärel tõid vastastele punktilisa Nkamhoua ja Miro Little. Poolajapausile mindi Soome 38:35 juhtimisel.

Murdehetkeks kujunes kolmas veerandaeg. Eestil puudus kogu veerandaja vältel rünnakul voolavus ning võistkondlikud vead said kiirelt täis. Soome rebis 8:0 ja 11:3 vahespurtide toel eest ära, asudes viimase vaatuse alguseks juhtima 66:46.

Viimane veerandaeg mängupilti märgatavat muutust ei toonud. Eesti rünnak oli jätkuvalt kehv ning Soome suutis eduseisu veelgi kasvatada. Soome võitis lõpuks kohtumise 29 punktiga.

Mängu tagasihoidlikult alustanud Markkanen kerkis lõpuks üleplatsimeheks, kogudes 25 minutiga enda arvele 21 punkti, 10 lauapalli ja kaks resultatiivset söötu. Nkamhoua lisas omalt poolt 18 punkti ja hankis kaheksa lauapalli ning neli kaugviset tabanud Maxhuni panustas võitu samuti 18 punkti. Kullamäe tõi Eesti parimana 15 punkti. Kahekohalise punktisummani küündis veel Kregor Hermet, kes lõpetas 10 punktiga.

Eesti tabas viskeid väljakult 37-protsendilise täpsusega (22/60) ning kolmeseid 26-protsendiliselt (7/27). Soome näitajad olid vastavalt 52 protsenti (33/64) ja 37 protsenti (10/27). Lauavõitluses jäi Soome peale 41:32. Eesti arvele kogunes pallikaotusi 14 ja Soomel kaheksa.

Eesti jätkab L-valikgrupis kolme võiduga viiendal kohal, kuid võib pühapäeva hilisõhtul kukkuda viimasele ehk kuuendale kohale, kui Sloveenia alistab Ungari. Soomel on kaheksast mängust kirjas viis võitu. Valikgruppi juhib Prantsusmaa (7-1), kes sai pühapäeval võõrsil Rootsist (4-4) jagu 84:69 (20:24, 18:14, 17:16, 29:15).

Enne mängu:

Eesti koondis alustas neljapäeval MM-valiksarja teist ringi kindla kaotusega Ungarile. Meie põhjanaabrid pidid samal päeval tunnistama kodusaalis Rootsi viiepunktilist paremust.

Kuigi kaotus Ungarile oli valus, ei ole Eesti võimalused MM-finaalturniirile pääseda kuhugi kadunud. L-valikgruppi juhib Prantsusmaa kuue võiduga, järgnevad Soome, Ungari ja Rootsi nelja võiduga ning Eesti ja Sloveenia kolme võiduga. Edasi MM-finaalturniirile jõuab grupi kolm paremat.

Eesti koondise peatreener Heiko Rannula ootab, et kiiret korvpalli mängivale Soomele vastates kantakse palli eest paremini hoolt kui madjaritega mängides, kus tehti 20 pallikaotust. Et poleks lihtsalt murdumist ja kaitses saadaks paremini hakkama.

"Hästi palju sõltub ka üks-üks kaitsest. Me teame, et soomlased liigutavad palju palli ja liiguvad ilma pallita palju. Kokkuvõttes on see iga mehe oma vastutus ka, et oma ülesannetega saame hakkama," ütles Rannula. "Loomulikult meil on kokkulepitud asjad [Lauri] Markkaneni vastu, et peame seal üksteist seal aitama ka. See kaitse pool hakkab esimesest mehest pihta ja siis see kommunikatsiooni pool ka. Ootan juba pikemat aega, et meil asjad klapiks 40 minutit, et meil asjad klapiks vähe paremini," lisas peatreener.

MM-finaalturniirile jõudmise lootuse säilitamiseks peab rahvuskoondis Soome vastu näitama märksa jõulisemat mängu kui kolm päeva tagasi Ungaris. "Peame füüsilised olema. Mängust Rootsiga oli näha, et kui oled Soome suurte kujudega piisavalt füüsiline, siis saad nende elu raskeks teha. Iga vise, mis nad võtavad peab võimalikult keeruliseks tegema. Siis on isegi nemad võimelised mööda viskama. Peame olema väga füüsilised," märkis tsenter Matthias Tass.

Soome koondise peatreeneri Lassi Tuovi hinnangul on tema meeskonna trumbiks kiirus. "Eesti on väga hea ja väga füüsiline meeskond. Olen veendunud, et pärast kaotust Ungarile mängib Eesti veel jõulisemalt. Meie peame suutma sellele vastata ja võidelda. Samuti peame kindlasti olema väljakul kiireim meeskond. See on tõenäoliselt meie tugevuseks Eesti vastu," rääkis Tuovi.

Soomel oli mängus Rootsiga raskusi nii kaitsemänguga kui ka kolmepunktivisete realiseerimisega. 33 kaugviskest tabasid soomlased vaid kaheksa. "See oli üks mäng. Tavaliselt on Soome see meeskond, kes viskab palju kolmeseid. Viimastel aastatel oleme mänginud kümneid mänge, kus oleme kolmeseid väga hästi tabanud. Mõnikord on korvpall lihtsalt selline," sõnas Tuovi. "Peame kontrollima, kui häid viskeid me saame ja kuidas koos töötame, et luua meie viskajatele häid viskevõimalusi. See on nii mängijate kui ka treenerite ülesanne."

Eesti koondise koosseis: Henri Drell (0), Sander Raieste (2), Kaspar Treier (3), Matthias Tass (9), Kregor Hermet (13), Maik-Kalev Kotsar (15), Kasper Suurorg (18), Janari Jõesaar (21), Joonas Riismaa (25), Artur Konontšuk (34), Markus Ilver (35), Kristian Kullamäe (77).

Soome koondise koosseis: Miro Little (1), Sasu Salin (9), Olivier Nkamhoua (13), Henri Kantonen (14), Perttu Blomgren (16), Mikael Jantunen (18), Elias Valtonen (19), Alexander Madsen (20), Edon Maxhuni (21), Lauri Markkanen (23), Mustapha Amzil (25), Ilari Seppälä (35).