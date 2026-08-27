Larssoni viskekontsert tõi Rootsile võõrsil võidu Soome üle

Rootsi vedas võõras saalis võiduni nende NBA mees Pelle Larsson, kes tabas küll seitsmest kolmepunktiviskest ainult kaks, aga kerkis sellele vaatamata üleplatsimeheks, lõpetades mängu 31 punkti ja viie lauapalliga. Olulise panuse rootslaste võitu andis veel Simon Birgander, kes sooritas kaksikduubli 17 punkti ja kümne lauapalliga.

Soome koondise tähtmängijal Lauri Markkanenil oli nigel viskepäev. Tema 13 väljakult teele saadetud viskest läbis korvirõnga vaid kaks. Lõpusireeniks jäi Markkaneni arvele 11 punkti, millest seitse tulid vabaviskejoonelt. Soome resultatiivseim oli Olivier Nkamhoua 19 punktiga.

Rootsil ja Soomel mõlemal on nüüd L-valikgrupis kirjas neli võitu ja kolm kaotust. Samasse valikgruppi kuuluv Eesti koondis (3-4) pidi võõrsil tunnistama Ungari (4-3) 85:67 paremust. Hilisõhtul kohtuvad omavahel Prantsusmaa (5-1) ja Sloveenia (3-3).