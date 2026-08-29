Soome korvpallikoondise peatreener: kiirus on meie tugevuseks Eesti vastu

Eesti koondis kaotas neljapäeval valiksarja teise faasi esimeses mängus võõrsil Ungarile 67:85. Soome pidi samal päeval tunnistama kodusaalis Rootsi 86:81 paremust. "Eesti on väga hea ja väga füüsiline meeskond. Olen veendunud, et pärast kaotust Ungarile mängib Eesti veel jõulisemalt. Meie peame suutma sellele vastata ja võidelda. Samuti peame kindlasti olema väljakul kiireim meeskond. See on tõenäoliselt meie tugevuseks Eesti vastu," rääkis Tuovi laupäevase treeni järel.

Soomel oli mängus Rootsiga raskusi kaitsemänguga ja kolmepunktivisete realiseerimisega. 33 kaugviskest tabasid soomlased vaid kaheksa (täpsusprotsent 24,2%). "See oli üks mäng. Tavaliselt on Soome see meeskond, kes viskab palju kolmeseid. Viimastel aastatel oleme mänginud kümneid mänge, kus oleme kolmeseid väga hästi tabanud. Mõnikord on korvpall lihtsalt selline. Ütlen alati, et keegi ei viska meelega mööda. Me ei saa kontrollida seda, kas homme läbivad meie kolmesed korvirõnga või mitte, aga saame kontrollida seda, kui kõvasti võitleme ja kuidas kaitses mängime. Usun, et homme mängime oma tavapärasel moel ja visked lähevad sisse," märkis Tuovi.

Soomlased sooritavad palju kolmeseid, kuid selles MM-valiksarjas on seitsme mängu kokkuvõttes nende kolmepunktivisete protsent 28,9. "Peame kontrollima, kui häid viskeid me saame ja kuidas koos töötame, et luua meie viskajatele häid viskevõimalusi. See on nii mängijate kui ka treenerite ülesanne. Tõenäoliselt on ka meie vastased teinud võrreldes varasemate aastatega paremat tööd, et hoida meid kolmepunktijoonel kontrolli all," arvas Tuovi.

Soome koondis saabus Tallinnasse reede hommikul laevaga. Tuovi sõnul oli laevareis nii mõnus, et see ei tundunudki reisina. "See oli hea, et saabusime siia pärast paari tunni pikkust merereisi. Saime taastuda ja puhata. Oleme värsked homseks mänguks," ütles Tuovi ja lisas, et naaberriikide vahelised mängud on alati erilised. "Meie jaoks kindlasti, aga veelgi enam fännide jaoks. Loodetavasti tuleb mängule palju Soome poolehoidjaid. Mängisime just Rootsiga ja nüüd mängime Eestiga. Eks see ongi üks põhjus, miks me sporti teeme ning arvestades praegust olukorda maailmas, toob homne mäng loodetavasti kõigile palju rõõmu."

Otseülekanne Eesti ja Soome MM-valikmängust algab pühapäeval ETV-s kell 18.45. Sündmuste käigule saab kaasa elada ka ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.