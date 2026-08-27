Eesti rünnak lagunes ja Ungari sai MM-valiksarjas kindla võidu

Esimene veerandaeg algas üsna skoorivaeselt. Korraks sai Ungari neljaga peale, aga Maik-Kalev Kotsari viske järel võitis Eesti esimese veerandaja 14:13.

Teise veerandi algul läks Eesti korraks 21:16 juhtima, aga peagi tasakaalustas kodumeeskond seisu ja lõpuminutitel tabas Ungari pisut paremini. Poolaeg 37:34 Ungarile.

Teise poolaja alguses pääseb Ungari mitmel korral kuuega peale, aga suuresti Kristian Kullamäe tegutsemise tõttu jõuab Eesti viigini 47:47. Siis teeb Ungari aga 8:0 spurdi ja asub enne viimast veerandit 63:56 peale.

Viimasel veerandajal loodetud tagasitulekut ei tulnud. Vastupidi - rünnak sumbus senisest veelgi enam ja Ungari kasvatas vahe suureks. Lõpuks võitsid madjarid kohtumise 85:67.

Eesti koondis tegi vastasest pisut enam pallikaotuseid (19:14). Ka laud jäi Ungari 35:31, kusjuures ungarlased võtsid ründelauast kümme palli eestlaste viie vastu.

Eesti koondist vedas 26 punkti korjanud Kristian Kullamäe. Ülejäänud palluritest jõudis kahekohalise isikliku punktiskoorini üksnes Kaspar Suurorg (10). Henri Drelli arvele jäi viis pallikaotust. Ungari paremad olid Zoltan Perl 22 ja Nate Reuvers 18 silmaga.

Enne mängu

Nii Ungari kui ka Eesti koondis alustavad MM-valiksarja otsustavat faasi kolme võidu ja kolme kaotuse pealt. Eesti koondis võitis tasavägise H-alagrupi, kus kõik neli meeskonda teenisid võrdse arvu võite-kaotuseid.

Eesti sai kahel korral jagu Sloveenias ja korra võõrsil Rootsist. Kodus kaotati aga nii Tšehhile kui ka Rootsile ning viimases voorus võõrsil paari punktiga Tšehhile.

Ungari alustas G-alagrupis võitudega kodus Soome ja võõrsil Belgia üle. Seejärel tuli nii kodus kui ka võõrsil tunnistada favoriit Prantsusmaa paremust. Võõrsil kaotati veel ka Soomele, aga alagrupp lõpetati koduvõiduga Belgia üle.

Eesti ja Ungari pole ametlikes võistlusmängudes ammu kohtunud. Kolme aasta eest peeti aga suvel paar sõpruskohtumist ja mõlemas sai Eesti kindlad võidud (90:73 ja 85:71).

Peatreener Heiko Rannula sõnul peab võõrsilmängus eriliselt silma peal hoidma neljal mehel. Ungari saab kasutada Euroliigas Valencia ridades pallivat 211 cm pikka Nate Reuversit, Zoltan Perl on valiksarjas visanud keskmiselt lausa 19,2 punkti ning mängujuht Adam Somogyi lõi suve alguses käed Bilbao Basketiga.

"Neil on väga hea mängujuht ja kaks väga heal tasemel pikka, väga liikuvad pikad, oskavad palliga mängida ja väljast visata, see kombo on väga tugev. Pluss Perl tagaliinis, keda on väga ebamugav kaitsta. Need neli meest on vaja meil kontrolli alla saada, kindlasti ei tohi me neid koduväljakul jooksma lasta," kinnitas Rannula ERR-ile.

"Võõrsilmängudes on alati see, et saal on täis ja kui lased neil emotsiooni kohe üles saada, on mäng raske. Peame tempot kontrollima ja pallikaotusi vältima. Alati ka lauavõitlus: palju viskavaid kolmeseid, saame laua kätte ja sealt kiirrünnakuid ka."

Ungari: Marcell Pongo (3), Tamas Pallai (5), Benedek Varadi (10), Szilard Benke (11), Vincent Valerio-Bodon (12), Boris Krnjajski (13), György Goloman (14), Gergo Meleg (16), Norbert Lukacs (18), Zoltan Perl (20), Adam Somogyi (30), Nate Reuters (35).

Eesti: Henri Drell (0), Sander Raieste (2), Kaspar Treier (3), Matthias Tass (9), Kregor Hermet (13), Maik-Kalev Kotsar (15), Kasper Suurorg (18), Janari Jõesaar (21), Joonas Riismaa (25), Artur Konontšuk (34), Markus Ilver (35), Kristian Kullamäe (77).