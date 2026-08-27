Glinka langes USA lahtiste kvalifikatsioonis konkurentsist

26-aastane Glinka (ATP 156.) ja sama vana Piros (ATP 118.) pidasid New Yorgis maha tasavägise lahingu, mille avaseti võitis seisult 3:3 kolm järjestikust geimi võitnud Piros. Teises setis jäi eestlane 1:3 ja 2:4 kaotusseisu, aga võitis siis ise kolm geimi järjest ning saavutas kahe murde toel 7:5 võidu, millega viis kohtumise otsustavasse setti.

Kolmas sett algas samuti tasavägiselt, aga ungarlasel õnnestus 3:3 viigiseisul murda ning siis veel 5:3 juhtima minna. Glinka jõudis siis veel geimi kaugusele ning tõrjus järgmises geimis kaks matšpalli, aga Piros vormistas järgmisega 6:3, 5:7, 6:4 võidu ning edasipääsu kvalifikatsiooniturniiri otsustavasse mängu.

Piros lõi eestlasele tunni ja 48 minutit kestnud kohtumise jooksul kaheksa ässa ja tegi neli topeltviga, Glinka arvele jäi üks äss ja kaks topeltviga. Eestlane teenis esimeselt servilt punkti 79-protsendilise eduga (Piros 81%) ja teiselt servilt 57-protsendiliselt (Piros 52%). Mõlemad mehed realiseerisid kõik murdevõimalused: Pirosel oli neid kolm ja Glinkal kaks. Ungarlane tegi 31 äralööki ja 19 lihtviga, Glinka arvele jäi kümme äralööki ja sama palju lihtvigu.

Mullu New Yorgis oma karjääris esimest korda slämmiturniiri põhitabelisse pääsenud Piros mängib tänavu otsustavas mängus austraallase Christopher O'Connelliga (ATP 105.).