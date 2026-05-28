Daniil Glinka Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Daniil Glinka (ATP 175.) teekond Moldovas Chisinaus toimuval Challenger-sarja turniiril sai lõpu kaheksandikfinaalis, kus eestlane pidi tunnistama briti Liam Broady (ATP 219.) paremust.

Eesti teine reket langes avasetis 1:4 kaotusseisu ning pidi 2:6 kaotusega leppima, kuid tormas teises setis ise juhtima 3:1. Pärast seda vahetasid mehed eestlase juhtimisel geimivõitusid kuni Glinka teisel võimalusel 6:4 setivõidu vormistas.

Otsustavas setis murdis Glinka kohe vastase pallingu ning läks seejärel juhtima 2:0 ning 3:1, aga lagunes siis ja lubas Broadyl võita järgmised viis geimi ning matši 6:2, 4:6, 6:3.

Kumbki mees ei löönud pea kaks ja pool tundi väldanud kohtumise jooksul ühtki ässa, Glinka tegi neli topeltviga ja Broady kolm. Esimeselt servilt realiseeris Glinka 58-protsendiliselt (Broady 65%), teiselt pallingult 54-protsendiliselt (Broady 43%). Murdevõimalusi oli eestlasel 12, ta kasutas neist ära kaks. Britt sai 11 võimalust ning realiseeris neli.

Broady mängib veerandfinaalis kas kohaliku Cezar Cretu (ATP 370.) või venelase Pavel Kotoviga (ATP 255.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Glinka mängis otsustavas setis eduseisu maha

