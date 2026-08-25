Glinka alustas USA lahtiste kvalifikatsiooni revanšiga

Enne USA lahtisi Jamaical toimunud turniiri poolfinaalis Martineze paremust tunnistama pidanud Glinka alustas New Yorgis toimunud korduskohtumist kolme järjestikuse geimivõiduga. Martinez jõudis seejärel korra veel geimi kaugusele, aga 26-aastane eestlane lõpetas kindlalt ja saavutas 6:3 setivõidu.

Teine sett kuulus algusest lõpuni Glinkale: ta võitis kahe murde toel esimesed neli geimi ning vormistas tunni ja 23 minutiga kindla 6:3, 6:2 võidu ja edasipääsu kvalifikatsiooniturniiri teise ringi.

Glinka lõi hispaanlasele lausa 11 ässa ja tegi kaks topeltviga, Martinez lõi kaks ässa ja tegi kolm topeltviga. Eestlane realiseeris esimeselt servilt 74-protsendilise eduga (Martinez 63%) ning teiselt pallingult 50-protsendiliselt (Martinez 37%). Lisaks realiseeris eestlane viiest murdevõimalusest neli, tõrjudes vastase kolmest võimalusest kaks. Äralööke kogunes Glinkal 26, vastasel vaid neli. Eestlane patustas küll 29 lihtveaga, hispaanlasel kogunes neid 20.

Glinka kohtub teises ringis ungarlase Zsombor Pirosega (ATP 118.), kes teenis hispaanlase Max Alcala Gurri (ATP 177.) üle 6:2, 6:1 võidu. Nad läksid jaanuaris Portugalis toimunud Challenger-sarja turniiri poolfinaalis vastamisi, ungarlane teenis toona 7:5, 4:6, 6:1 võidu.