X!

Glinka alustas USA lahtiste kvalifikatsiooni revanšiga

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Tennis

Daniil Glinka (ATP 156.) teenis USA lahtiste kvalifikatsiooniturniiri avamatšis vägeva võidu, kui alistas hispaanlase Pedro Martineze (ATP 148.) kahes setis.

Enne USA lahtisi Jamaical toimunud turniiri poolfinaalis Martineze paremust tunnistama pidanud Glinka alustas New Yorgis toimunud korduskohtumist kolme järjestikuse geimivõiduga. Martinez jõudis seejärel korra veel geimi kaugusele, aga 26-aastane eestlane lõpetas kindlalt ja saavutas 6:3 setivõidu.

Teine sett kuulus algusest lõpuni Glinkale: ta võitis kahe murde toel esimesed neli geimi ning vormistas tunni ja 23 minutiga kindla 6:3, 6:2 võidu ja edasipääsu kvalifikatsiooniturniiri teise ringi.

Glinka lõi hispaanlasele lausa 11 ässa ja tegi kaks topeltviga, Martinez lõi kaks ässa ja tegi kolm topeltviga. Eestlane realiseeris esimeselt servilt 74-protsendilise eduga (Martinez 63%) ning teiselt pallingult 50-protsendiliselt (Martinez 37%). Lisaks realiseeris eestlane viiest murdevõimalusest neli, tõrjudes vastase kolmest võimalusest kaks. Äralööke kogunes Glinkal 26, vastasel vaid neli. Eestlane patustas küll 29 lihtveaga, hispaanlasel kogunes neid 20.

Glinka kohtub teises ringis ungarlase Zsombor Pirosega (ATP 118.), kes teenis hispaanlase Max Alcala Gurri (ATP 177.) üle 6:2, 6:1 võidu. Nad läksid jaanuaris Portugalis toimunud Challenger-sarja turniiri poolfinaalis vastamisi, ungarlane teenis toona 7:5, 4:6, 6:1 võidu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

25.08

Glinka alustas USA lahtiste kvalifikatsiooni revanšiga

25.08

Sabalenka ja Djokovic kaotasid USA lahtiste avaringis

25.08

Wawrinka jättis USA lahtistega hüvasti: New York inspireeris mind

25.08

Endine Wimbledoni tšempion kaebas dopingukaristuse otsuse edasi

25.08

Eesti ratastoolitennisistid osalesid Vilniuse turniiril

25.08

Kristjan Tamm pääses Taipeis taas põhiturniirile

25.08

USA lahtiste segapaarismängus lähevad kokku tennisemaailma suurnimed

24.08

Lajal jäi USA lahtiste kvalifikatsioonis alla 16-aastasele ameeriklasele

24.08

Malõgina parandas kohta, Glinka kerkis karjääri parimale positsioonile

24.08

Arthur Fils sai Cincinnatis karjääri suurima võidu

24.08

Hooaja esimese turniirivõidu võtnud Gauff liitus eksklusiivse klubiga

24.08

Glinkal ei vedanud USA lahtistel loosiga, Lajalil läks paremini

23.08

Tamm ja tema paariline kaotasid finaalis

23.08

Cincinnatis jõudis finaali kolm ameeriklast ja prantslane

22.08

Tamm jõudis Taipei turniiril paarismängu finaali

multimeedia

sport.err.ee uudised

25.08

Glinka alustas USA lahtiste kvalifikatsiooni revanšiga

25.08

Bunker Partner alustab kolmapäeval Meistrite liiga teekonda

25.08

Kapten: ka tippsportlased teevad vigu, see on normaalne

25.08

ETV spordisaade, 25. august

25.08

Kuusmaa on El-Sheikhi naasmise üle õnnelik: ta on nagu energiapomm

25.08

Korvpallikoondise arst: maskiga lihtne ei ole, aga Drell on professionaal Uuendatud

25.08

Sabalenka ja Djokovic kaotasid USA lahtiste avaringis

25.08

Eesti U-18 püssivõistkond võitis kodusel EM-il hõbemedali

25.08

Wawrinka jättis USA lahtistega hüvasti: New York inspireeris mind

25.08

Pogacar ei andnud Vuelta neljandal etapil konkurenteidele võimalust

25.08

Nii nelja- kui ka kahepaat võistlevad MM-il C-finaalis Uuendatud

25.08

Nõmm: tahame hea ettevalmistuse võitudeks realiseerida

25.08

Ukraina korvpallur lahkus venelanna liitumise järel tiimist

25.08

Arnover jätkab kiirendusspordi EM-i liidrina

25.08

Tiitliheitlusesse kerkinud Pajari: hiljutised tulemused meie lähenemist ei muuda

25.08

Prantsusmaa MK-etapi eel haigestunud Lõiv sai olümpiakrossis 22. koha

25.08

Endine Wimbledoni tšempion kaebas dopingukaristuse otsuse edasi

25.08

Eto'o asus Infantinot kaitsma: kriitika taga on lähenevad valimised

25.08

Olümpiahooajas pettunud Austria laskesuusataja sai uue hoo sisse: olen õigel teel

25.08

Eesti ratastoolitennisistid osalesid Vilniuse turniiril

loetumad

24.08

Endine snuukri maailmameister mõisteti laste väärkohtlemises süüdi

25.08

Northugi 19-aastane hoolealune alistas Kläbo, suusaliit MK-ust ei ava

25.08

Infantino mõistab hukka rassismijuhtumi Turu mängus: jälk ja vastik

25.08

Ukraina korvpallur lahkus venelanna liitumise järel tiimist

25.08

Korvpallikoondise arst: maskiga lihtne ei ole, aga Drell on professionaal Uuendatud

24.08

13-aastane Tamm teenis esimese vormelivõidu: vormeliga peab rohkem arvestama

25.08

Olümpiahooajas pettunud Austria laskesuusataja sai uue hoo sisse: olen õigel teel

25.08

Monaco GP kolmanda koha vaidlus jõuab lõpliku otsuseni

25.08

USA lahtiste segapaarismängus lähevad kokku tennisemaailma suurnimed

24.08

Rogliciga koos treeninud Pajur: ta on ikka pull mees!

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo