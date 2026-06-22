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Lajal ja Glinka pidid Wimbledoni kvalifikatsioonis kaotusega leppima

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: SCANPIX/PA
Tennis

Eesti esitennisistid Mark Lajal ja Daniil Glinka osalesid Wimbledoni slämmiturniiri kvalifikatsioonis, kuid pidid avaringis tunnistama vastase paremust.

Kaks aastat tagasi Wimbledoni põhitabelisse jõudnud ning avaringis Carlos Alcaraziga kokku läinud Lajal (ATP 167) kaotas prantslase Luka Pavlovici (ATP 218.) vastu avasetis esimesed kaks geimi ning enam järele ei jõudnud, jäädes avasetis alla tulemusega 4:6. Teine sett algas samuti Pavlovici kahe geimivõiduga, misjärel eestlane püsis geimi-kahe kaugusel, aga kaotusseisu ümber pöörata ei suutnud ning langes 4:6, 4:6 kaotusega konkurentsist.

Lajalile tunni ja 25 minutiga seitse ässa löönud Pavlovic kohtub teises ringis portugallase Jaime Fariaga (ATP 97.), kes alistas prantslase Hugo Grenier' (ATP 224.) kahes setis.

Glinka (ATP 171.) läks kvalifikatsiooniturniiri avaringis vastamisi belglase Kimmer Coppejansiga (ATP 222.). Mehed vahetasid tasavägises avasetis belglase juhtimisel geimivõitusid kuni Coppejans seisul 5:4 esimest korda murdis ja sellega setivõidu vormistas. Teises setis murdis belglane 2:1 eduseisul taaskord ning Glinka jäi seejärel ka 1:4 kaotusseisu, langedes 4:6, 3:6 kaotusega samuti konkurentsist.

Belglane lõi Glinkale üheksa ässa ja patustas nelja topeltveaga, eestlane vastas nelja ässa ja ühe topeltveaga. Coppejans realiseeris esimeselt servilt 81-protsendilise eduga (Glinka 70%) ja teiselt pallingult 38-protsendiliselt, Glinka oli teisel servil 20 protsendipunkti võrra etem. Belglane realiseeris kõik viis murdevõimalust, eestlane murdis ühel korral kolmest.

Coppejans kohtub teises ringis neutraalse lipu all mängiva venelase Roman Safiulliniga (ATP 127.), kes teenis James McCabe'i (ATP 207.) üle 6:3, 7:6 (4).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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