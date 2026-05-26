Glinka pääses Moldova Challengeril teise ringi

Daniil Glinka Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti teine reket Daniil Glinka (ATP 175.) alustas Moldovas Chisinaus toimuvat Challenger-sarja turniiri võidukalt, alistades serblase Stefan Latinovici (ATP 1385.) kahes setis.

26-aastane Glinka alustas kohtumist suurepäraselt ning võitis esimesed neli geimi, vormistades lõpuks 6:3 võidu. Teine sett algas tasavägisemalt, kuid eestlasel õnnestus 3:2 eduseisul murda ja seejärel teise matšpalliga taas 6:3, 6:3 võidu vormistada.

Glinka lõi tunni ja 14 minutit kestnud kohtumise jooksul kolm ässa ja patustas kahe topeltveaga, vastane lõi ühe ässa ja tegi viis topeltviga. Esimeselt servilt teenis eestlane punkti 74-protsendilise eduga ja teiselt pallingult 67-protsendilise eduga. Murdevõimalusi kogunes Glinkal viis, realiseerimata jäi neist ainult üks.

Turniiril neljanda asetuse saanud Glinka kohtub teises ringis inglase Liam Broadyga (ATP 219.), kes teenis brasiillase Daniel Dutra Da Silva (ATP 416.) üle 6:3, 6:0 võidu. Glinka ja Broady mängisid eelmise aasta veebruaris Roehamptonis toimunud ITF-i turniiril, kus britt 2:6, 6:1, 6:4 võidu teenis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Glinka pääses Moldova Challengeril teise ringi

Glinka pääses Moldova Challengeril teise ringi

