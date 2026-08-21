Glinka jõudis Kingstonis poolfinaali

Kuuenda asetusega Glinka alistas veerandfinaalis prantslase Harold Mayot' (ATP 252.) 6:3, 6:4. Glinka murdis vastase servi mõlemas setis korra ning prantslane ei teeninud kogu kohtumise jooksul ühtegi murdepalli.

Mängu muutis keeruliseks tugev tuul, millega suutis Glinka paremini kohaneda. Eestlane sai Mayot'i servil kokku 11 murdepalli ja realiseeris neist kolm.

Teise seti alguses tekkis mängus segadus, kui Mayot hilines settidevaheliselt pausilt. Kohtunik määras selle eest Glinkale punkti ning järgnenud vaidluse tõttu kutsuti väljakule ka turniiri peakohtunik. Otsust siiski ei muudetud ja Mayot alustas teist setti servimist seisult 0:15.

Glinka kasutas olukorra ära ning murdis kohe prantslase pallingu. See jäi ka kohtumise ainsaks murdeks teises setis ning sellest piisas eestlasele võiduks.

Poolfinaalis kohtub Glinka kas neljanda asetusega hispaanlase Pedro Martineziga (ATP 151.) või viienda asetusega boliivlase Juan Carlos Prado Angeloga (ATP 154.).

Kingstonis kogutud punktide toel on Glinka tõusnud jooksvas edetabelis 160. kohalt 155. kohale. Kuna temast võivad veel mõned mängijad mööduda, ei ole täpne koht veel kindel, kuid karjääri parim edetabelikoht on talle juba tagatud.

Kui Glinka jõuab Kingstonis finaali, kerkib ta tõenäoliselt maailma edetabeli 150 parema hulka ja tõuseb Eesti esireketiks.

Challengeri poolfinaali jõudis Glinka karjääri jooksul seitsmendat korda. Varasemast kuuest poolfinaalist on ta võitnud kolm.