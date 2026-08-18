Glinka tuli Kingstonis raskest seisust välja ja võitis kümme geimi järjest

Maailma edetabelis 160. kohal paiknev Glinka on Kingstonis kuuenda asetusega ning valmistub seal USA lahtiste meistrivõistluste kvalifikatsiooniks.

Bax, kes asub maailma edetabelis 247. kohal, alustas kohtumist paremini. Prantslane murdis Glinka pallingu kolmel korral, eestlane sai vastase servist jagu ühel korral ning avasett läks Baxi kasuks 6:2.

Teises setis jäi Glinka pärast mõlemapoolset servimurret 2:3 kaotusseisu. Sealt edasi muutus aga kohtumise käik täielikult. Glinka võitis järgmised kümme geimi järjest, võttes teise seti 6:3 ja otsustava seti 6:0.

Otsustava seti teises geimis pidi eestlane kõvasti vaeva nägema, sest Bax päästis koguni viis murdepalli. Kuuendal võimalusel sai Glinka siiski oma tahtmise ning pärast seda ei suutnud prantslane enam mängu tagasi tulla.

Glinka võitis kohtumises 85 punkti 162-st ehk 52 protsenti. Eestlane lõi kaks ässa, võitis esimese servi punktidest 60 protsenti ning oli eriti edukas vastase teise servi vastu, võites neist 64 protsenti.

Kohtumine kestis kaks tundi ja 24 minutit.

Teises ringis kohtub Glinka rootslase Elias Ymeriga. 30-aastane Ymer on karjääri parimal ajal paiknenud maailma edetabelis 105. kohal, kuid praegu asub ta 212. positsioonil. Glinka ja Ymer pole varem omavahel kohtunud.

Eestlase jaoks on Kingstonis tegemist olulise ettevalmistusturniiriga enne USA lahtiste kvalifikatsiooni.