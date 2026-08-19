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Northug Karlssoni jälitamisjuhtumitest: olen midagi sarnast ise kogenud

Suusatamine
Petter Northug
Petter Northug Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Suusatamine

Rootsi murdmaasuusatajat Frida Karlssonit jälitanud mees peab taas kohtu ette astuma. Norra murdmaasuusataja Petter Northug tunneb Rootsi suusataja Frida Karlssonile tema jälitamisjuhtumite osas kaasa ja tõdeb, et see teema pole talle endalegi võõras.

"Olen midagi sarnast ise kogenud. Kõige hullem on see, kui asi tungib sinu eraellu, koju ja vaimsesse heaollu. Tekib tõeline hirm," ütles norralane telekanali TV4 pressikonverentsil.

"See röövib tohutult tähelepanu sellelt, millele tahaksid keskenduda  – treeningule," sõnas ta.

Northugi sõnul peaks sportlane sellises olukorras püüdma keskenduda eelkõige spordile ning ta soovitas seda ka Karlssonil.

"Ta valmistub Falunis toimuvateks maailmameistrivõistlusteks ja peab sellele keskenduma. Soovitan tal püüda segavad asjad kõrvale jätta ja keskenduda sellele, mis on oluline," sõnas ta.

Toimetaja: Lisette Holst

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