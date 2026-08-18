Frida Karlssoni jälitajale esitati uus süüdistus

Süüdistuse kohaselt üritas mees 2025. aasta sügisel korduvalt Karlssoniga ühendust võtta. Ta helistas suusatajale ja saatis talle sõnumeid ning võttis väidetavalt ühendust ka Karlssoni lähedastega. Üheks uue süüdistuse aluseks on ka see, et proovis kontakteeruda Karlssoni ema Miaga.

"Me pidasime oluliseks sellest teatada, kui see uuesti juhtus," ütles Mia Karlsson Expressenile.

Mees eitab talle esitatud uusi süüdistusi.

Esimest korda mõisteti jälitaja 2025. aasta aprillis Angermanlandi ringkonnakohtus Karlssoni jälitamises süüdi. Talle määrati tingimisi vangistus, 40 000 Rootsi krooni suurune rahaline karistus ning tema suhtes kehtestati kontaktikeeld.

Kohtuasi puudutas rohkem kui aasta kestnud jälitamist. Mees helistas Karlssonile 207 korda, jättis talle kümneid kõnepostisõnumeid ja saatis arvukalt tekstisõnumeid. Samuti käis ta mitmel korral Karlssoni kodu juures, et teda isiklikult üles leida ja temaga kohtuda.

Mees oli Karlssoniga kohtumist sedavõrd sihikindlalt otsinud, et väidetavalt broneeris ta lennupileti Tenerifile, kus suusataja parajasti treenis. Tema telefonist leiti üle 7000 Karlssoni foto.

Karlsson on varasemalt rääkinud, et olukord muutis ta elu väga ebaturvaliseks ning ta ei tundnud end enam turvaliselt isegi oma kodus.

Väidetavalt jätkas mees Karlssoniga ühenduse võtmist ka pärast kohtuotsust. Uue süüdistuse kohaselt leidis mitu kontaktikatset aset 2025. aasta septembris ja oktoobris.

Rootsi meedia teatel võttis mees Karlssoniga ühendust telefoni, sõnumite ja Instagrami kaudu. Samuti olevat ta saatnud Instagramis sõnumeid Karlssoni emale.

Mees väitis politseile, et ei teadnud talle kehtestatud kontaktikeelust.

Uus kohtuprotsess peaks toimuma hilissügisel. Karlssoni ema sõnul tuleb ta tütar olukorraga vapralt toime, kuid talle valmistab muret eesootav kohtumenetlus, sest Rootsi õigussüsteem on väga keeruline.

Ka varasem kohtuotsus ei ole veel lõplik. Nii mees kui ka prokurör on otsuse edasi kaevanud, kuid praegu pole teada, kas apellatsioonikohus võtab asja menetlusse.

Karlsson on varem öelnud, et tema juhtum ei ole ime ega puuduta ainult avaliku elu tegelasi. Tema sõnul langevad sellise käitumise ohvriks väga sageli naised. Ta soovib oma olukorraga tuua rohkem tähelepanu sellele probleemile.