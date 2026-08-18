Williamsi õdede oodatud paarismängu naasmine lõppes napi kaotusega

Tennisemaailma legendid Serena ja Venus Williams naasid pärast nelja-aastast pausi koos paarismänguväljakule, kuid pidid Cincinnati lahtistel meistrivõistlustel avaringis tunnistama Marta Kostyuki ja Peyton Stearnsi 6:2, 1:6, 8:10 paremust.

Williamsi õed jäid täismaja ees toimunud kohtumises alla Marta Kostjukile ja Peyton Stearnsile 2:6, 6:1, 8:10. Ameeriklannad alustasid mängu kehvasti, kuid said teises setis oma mängu hästi käima ning viigistasid kohtumise.

Otsustavas kiire lõppmängus jäid Serena ja Venus esmalt 0:6 kaotusseisu, kuid tegid seejärel võimsa tagasituleku ning jõudsid seisuni 8:8. Viimased kaks punkti kuulusid siiski Kostjukile ja Stearnsile, kes võtsid lõpuks võidu.

"Minu arvates oli see lõbus, eriline ja lihtsalt hea. Me hakkasime lõpuks mängu sisse saama. Oli tõesti lahe seda jälle koos teha," sõnas Serena Williams pärast kohtumist.

Venus Williamsi sõnul oli õdede jaoks taas koos väljakule jõudmine väga oodatud hetk.

"Oleme kaua oodanud, et paarismänguväljakule tagasi pääseda. Lõpuks leidsime tee teineteise juurde," ütles Venus. "Me pakume teineteisele nii palju tuge ja julgustust. See on esimene kord üle väga pika aja koos mängida ning ma arvan, et hakkame alles hoogu sisse saama."

Viimati mängisid õed koos 2022. aasta USA lahtistel meistrivõistlustel. See jäi Serena viimaseks turniiriks enne tema taandumist tipptennisest.

Tänavu naasis Serena võistlustennisesse juunis, kui osales paarismängus. Seejärel mängis ta Wimbledonis üksikmängus, kuid kaotas avaringis austraallannale Maya Jointile ning sai kohtumise ajal põlvevigastuse.

Cincinnatis oli Serena jaoks tegemist esimese mänguga pärast Wimbledoni. Venus on viimastel nädalatel seevastu aktiivsemalt võistelnud ning osalenud nii üksik- kui ka paarismängus.

Williamsi õed kuuluvad paarismängu ajaloo edukaimate duode hulka. Koos on nad võitnud 14 suure slämmi paarismängutiitlit ja kolm olümpiakulda.

Nüüd vajavad mõlemad õed vabapääset, kui soovivad mängida 30. augustil algaval USA lahtistel meistrivõistlustel.