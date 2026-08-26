Õed Williamsid said USA lahtisteks paarismängu vabapääsme

Õed Serena ja Venus Williams osalevad nelja-aastase pausi järel taas USA lahtiste tenniseturniiril paarismängus.

Aasta viimase slämmiturniiri korraldajad teatasid kolmapäeval, et on Serena ja Venus Williamsile naiste paarismänguturniiriks andnud vabapääsme.

Serena naasis neli aastat kestnud võistluspausi järel tänavu suvel tenniseväljakutele ning õed pidid koos mängima juba Wimbledoni slämmiturniiril, kuid Serena vigastas üksikmängus põlve ning pidi seejärel turniiri pooleli jätma.

Koos mängiti Cincinnati turniiril, kus kaotati aga avaringis. Õed on kodusel slämmiturniiril tiitli võitnud 1999. ja 2009. aastal, viimati mängiti New Yorgis paarismängu 2022. aastal, toona kaotati esimeses ringis.

44-aastane Serena mängis koos Carlos Alcaraziga segapaarismängu, kus võideti üks kohtumine ja kaotati veerandfinaalis. Kaks aastat vanem Venus osaleb USA lahtistel ka üksikmängus.