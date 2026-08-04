Williamsi õed mängivad pärast pikka pausi taas koos paarismängu

Serena ja Venus Williams said vabapääsme Cincinnati WTA 1000 tenniseturniiri naiste paarismängu põhitabelisse ning mängivad esimest korda koos pärast 2022. aasta USA lahtisi.

11.–23. augustini Ohios peetav Cincinnati turniir tähistab õdede kauaoodatud taasühinemist. Nad pidid koos väljakule tulema juba tänavusel Wimbledonis, kuid 44-aastane Serena loobus paarismängust pärast seda, kui vigastas üksikmängu avaringis paremat põlve.

Cincinnati on üks tähtsamaid ettevalmistusturniire enne USA lahtisi ning Williamsite osalemine on tekitanud spekulatsioone, et Serena võib sel aastal kaasa teha ka hooaja viimasel suure slämmi turniiril. Tänavune Wimbledon tähistas tema naasmist suure slämmi areenile pärast nelja-aastast pausi.

Williamsi õed kuuluvad läbi aegade edukaimate paarismängupaaride hulka. Koos on nad võitnud 14 suure slämmi paarismängutiitlit ning kolm olümpiakulda, sealhulgas 2012. aasta Londoni olümpiamängudel.

Lisaks paarismängule sai 46-aastane Venus Williams vabapääsme ka Cincinnati turniiri üksikmängu põhitabelisse.