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Õed Williamsid osalevad Wimbledoni paarismängus

Tennis
Venus ja Serena Williams
Venus ja Serena Williams Autor/allikas: SCANPIX / AP
Tennis

Tennisemaailma kuulsaimad õed Venus ja Serena Williams teenisid tänavuse Wimbledoni naispaarismängu turniirile erikutse.

Korraldajate teade pole üllatav, sest 44-aastane Serena osales äsja Queen'si turniiri paarismängus ja tegemist oli tema esimese profimatšiga pärast arvatavat hüvastijättu 2022. aasta USA lahtistel.

Slämmiturniiridel 23 üksikmängutiitlit võitnud Serena osaleb koos tšehhitar Karolina Muchovaga ka sel nädalal Berliinis toimuva turniiri paarismängus.

45-aastane Venus on sel aastal mänginud ka üksikmängu, aga pole võitnud ühtki seitsmest osaletud matsist. Küll aga võitis ta aprillis Madridis ühe paarismängu koos Katie Boulteriga.

Õed Venus ja Serena Williams on üksikmängija karjääri kõrval tuntud ka eduka paarismängupaarina. Näiteks Wimbledonis on neil koos kuus tiitlit ja ajaloos on sama suutnud vaid Suzanne Lenglen - Elizabeth Ryan.

Tänavuse Wimbledoni tenniseturniiri põhitabeli mängudega alustatakse 29. juunil.

Toimetaja: Siim Boikov

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